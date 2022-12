Noël chrétien : une mission non-conformiste et joyeuse

Noël n'est pas seulement ni principalement la "fête des familles" ! Ma chronique de cette semaine à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne :

À quatre jours de Noël, oublions l’actualité et parlons de l’essentiel. Noël, dit-on, est la fête des familles. C’est vrai. Mais pas seulement. Et pas principalement... Noël est la naissance du Christ : naissance qui ne ressemble à aucune autre, puisqu’à la fois elle est naissance dans la chair et opération divine !

Le Christ, oui, s’inscrit dans une filiation humaine, et même très humaine si l’on regarde cette filiation biblique en détail puisque Jésus descend notamment d’une païenne convertie ancêtre du roi David… Mais en même temps Jésus est Dieu né de Dieu, Lumière né de la Lumière, fils d’une femme mais engendré par l’Esprit Saint… Certes il est élevé par Marie et le juste Joseph, mais ce n’est pas un couple de parents biologiques : Marie est sa mère, mais Joseph n’est pas son père, sinon pour le protéger et l’éduquer. Et la première action de Jésus dans l’évangile selon saint Luc est de fausser compagnie (pour la bonne cause) à Marie et Joseph quand ils reviennent de Jérusalem à Nazareth : lui, il est resté au Temple pour “être aux affaires de son père”. Le Père éternel.

Pourquoi faut-il penser à cet aspect de l’enfance du Christ ? Parce que c’est l’aspect essentiel. Y penser nous garde de réduire Noël à sa seule dimension de tradition familiale. Noël est un doigt pointé vers la naissance du Rédempteur : ce que nous vénérons à Noël, ce n’est pas le doigt, c’est le Rédempteur.

Les traditions de Noël ne sont pas un but en elles-mêmes : elles sont le moyen émouvant de transmettre et de revivifier chaque 25 décembre le message des anges, l’incarnation du Fils éternel qui “se fait homme pour que l’homme devienne Dieu”, selon la parole de saint Irénée. C’est “l’admirable échange” selon la formule de saint Augustin. Et c’est pour cela que les croyants célèbrent Noël, qui a substitué l’admirable échange humano-divin à la fête païenne du solstice d’hiver. Et c’est cela que les croyants doivent montrer aux non-croyants, qui sont la très forte majorité de la population française aujourd’hui.

Comment montrer cela ? En célébrant Noël à la façon croyante, pleine de force, de sens, et aujourd’hui de non-conformisme puisque le Noël des croyants n’a rien à voir pour l’essentiel avec les festivités commerciales, qui utilisent le nom de Noël en le vidant de son sens pour en faire un sommet annuel de la consommation. Les croyants sont les dépositaires du sens de Noël : à charge pour eux de le refaire connaître autour d’eux. Et c’est une mission joyeuse.