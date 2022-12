Le pape Ratzinger et Vatican II sont indissociables

comme vient de le rappeler le pape François en décernant à deux personnalités le prix Ratzinger 2022. Et comme certains catholiques français devraient peut-être le découvrir... Ma chronique du lundi à Radio Espérance (Auvergne Rhône-Alpes) :

On ne rappellera jamais assez que Joseph Ratzinger, futur Benoît XVI, fut l’un des acteurs décisifs du concile Vatican II. Garder cela en mémoire est indispensable à la compréhension du pontificat de Benoit XVI – et à la compréhension du concile lui-même, dont trop souvent on parle sans avoir lu ses grands textes dogmatiques... Il y a quelques jours, justement, le pape François a remis à deux personnalités religieuses le prix Ratzinger 2022. A cette occasion il a prononcé une allocution dans laquelle il dit notamment ceci :

"Nous venons de commémorer le 60e anniversaire de l’ouverture du deuxième concile du Vatican. Benoit XVI y a participé personnellement comme expert et a joué un rôle important dans la genèse de certains de ses documents. Par la suite il fut appelé à guider dans sa mise en œuvre la communauté ecclésiale, d’abord aux côtés de saint Jean-Paul II, puis comme pasteur de l’Eglise universelle. Le pape Benoît nous a aidés à interpréter en profondeur les documents du Concile à travers une herméneutique de la réforme et de la continuité. Plus récemment, même, il a souligné combien le Concile continue d’exercer sa fonction cruciale, en ce qu’il nous fournit les lignes directrices nécessaires afin de reformuler pour notre temps la question centrale de la nature et de la mission de l’Eglise…"



Et le pape François ajoute ceci, qui est non moins important car c’est un encouragement à l'étude – pour ceux qui ont la possibilité de se former en théologie de l’Eglise :

"Les oeuvres complètes du pape Benoit offrent une solide base théologique à la marche de l’Eglise : une Eglise vivante, qu’il nous a appris à voir comme une communion, guidée synodalement sur son chemin par l’Esprit du Seigneur, et constamment ouverte à la mission de témoigner de l’Evangile et de servir le monde où elle vit – comme le disait le pape Benoit en inaugurant son pontificat, en avril 2005.”

L’Evangile est un guide pour la vie. Dans l’Evangile, le Christ dit clairement (et en insistant) que nous serons jugés sur ce que nous aurons fait concrètement pour le prochain, dans le monde réel où nous vivons. C’est ce cœur du message que nous rappellent d’une seule voix le pape régnant et le pape émérite : parce que c’est crucial.