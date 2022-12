L'étrange "Europe" de la Commission bruxelloise

Ce n'est visiblement pas l'Europe "européenne" que prônait de Gaulle... Ma chronique à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne :

Le problème de la construction européenne, c’est qu’une partie des dirigeants européens semblent ne pas vouloir qu’une Europe existe en tant qu’Europe-puissance : une Europe autonome donc vassale de personne. Voyez ce qui se passe en ce moment avec les Etats-Unis. Lancé à fond dans le protectionnisme économique comme avant lui Donald Trump, Joe Biden dope l’industrie made in America par les subventions et les crédits d’impôts. Résultat : non seulement les exportations industrielles européennes sont pénalisées, mais des industriels européens font leurs bagages pour les Etats-Unis. Le Suédois Northvolt ne construira pas son usine de batteries en Allemagne mais en Amérique : il annonce que "[son] expansion" sera désormais là-bas et non plus en Europe. Même chose pour le français Saint-Gobain, qui choisit la Californie... Même chose pour le chimiste belge Solvay, pour l’énergéticien espagnol Iberdrola… C’est un sabordage industriel qui se prépare en Europe par la volonté de Washington.

Face à ce danger, comment réagit Bruxelles ? Rencontrant le 5 décembre les ministres américains, la Danoise Margrethe Vesthager – pourtant commissaire européenne (et à la Concurrence !) – les félicite de leur loi protectionniste. Vous agissez pour le climat en soutenant vos énergies renouvelables, leur dit-elle. Sous-entendu : tant pis si vous fermez le marché américain aux énergies renouvelables européennes... La propre présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, avait dit la même chose cet été en félicitant le protectionnisme américain “de jeter les bases d’une économie de l’énergie propre”… Il lui aura fallu ensuite trois mois entiers pour finir par entendre les cris des industriels allemands du renouvelable, et admettre que l'attitude américaine menace l’économie de l’Europe.

Le seul commissaire européen lucide semble être le Français Thierry Breton, qui appelle l’Europe à défendre son économie en résistant aux Américains… Mais il a contre lui les Européens du Nord et l’appareil bruxellois, rivés aux dogmes d’il y a trente ans : le libre-échange absolu et la mondialisation heureuse. “La préférence européenne, ce n’est pas notre ADN”, déclare un haut fonctionnaire bruxellois à nos confrères du Monde. Devant la situation actuelle, on peut se demander quel est au juste “leur ADN” ; ce n’est visiblement pas l’Europe “européenne” qu’espérait le général de Gaulle.