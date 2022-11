Bulles et mirages : les campagnes politiques aujourd'hui

Midterms US... Les républicains crient n'importe quoi. Les démocrates voilent les réalités. Mais c'est une tendance aujourd'hui de toute la classe politique occidentale, sous l'influence du Grand N'importe Quoi des réseaux sociaux et des agences de com' ! Mon éditorial de ce lundi matin à RCF (Radios chrétiennes de France) :

<< Spectacle fascinant avant-hier en Pennsylvanie, où la campagne des élections américaines culminait par deux meetings radicalement étrangers l’un à l’autre ! À Philadelphie, l’ex-président Obama venait soutenir Joe Biden et les candidats démocrates au Congrès. Sur l'aérodrome de Latrobe à une heure de Pittsburgh, l’ex-président Trump venait soutenir les candidats républicains qui le soutiennent lui – et se faire acclamer par ses supporters inconditionnels, en vue de sa propre re-candidature en 2024... D’un côté il y avait donc Obama, l’élégant magicien, déployant sa virtuosité pour justifier toutes les décisions de Biden – et faire oublier les prévisions électorales catastrophiques promises aux démocrates par les sondages au scrutin du 8 novembre. De l’autre côté, il y avait Trump, trompettant pendant plus de deux heures l’arrivée de la grande revanche au Congrès puis à la Maison Blanche ; une victoire sans limites, annonce-t-il.

Ce qui est sans limite chez Trump, c’est surtout son mépris pour la réalité. Samedi il a promis aux gens de les défendre contre l’Etat “communiste” de Washington, ce qui est au moins étrange. Il leur a aussi affirmé qu’il avait une “formidable relation” avec Xi Jinping, ce qui est carrément psychédélique. Mais ça marche auprès de son public : parce que raconter n’importe quoi est devenu la norme dans le monde occidental depuis qu’il n’y a plus ni vérité ni de mensonge, mais seulement des “narratifs” ou des “storytellings”, comme on dit sous l’influence des agences de communication.

Le résultat de cette évolution, c’est qu’actuellement, entre clans et partis adverses, il n’y a plus aucun vocabulaire commun ni aucune idée commune : il y a un climat de simili-guerre civile à force de ne pas se comprendre mutuellement. Comme si la société des réseaux sociaux (cette arène de gladiateurs), à force de fabriquer des bulles et des mirages, avait détruit toute possibilité de débattre objectivement. C’est le problème de la politique aujourd’hui. Si vous voyez comment le résoudre, je vous admire et je vous félicite ! >>