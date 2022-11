Les évêques et le scandale Santier : message du pape

À la CEF réunie à Lourdes, le Saint-Siège a fait parvenir un message qui souligne la gravité de la situation de l'Eglise en France. Voyons maintenant ce qui va en sortir – et répétons-le, la coupe est pleine :

À l’ouverture de l’assemblée plénière de l’épiscopat français à Lourdes, lecture d’un message du pape François transmis par le cardinal Parolin : “Alors que l’Eglise de France est une nouvelle fois bouleversée par le drame des abus de la part de certains de ses pasteurs, le Saint-Père (…) sait votre détermination à rendre à l’Eglise de France son véritable message missionnaire, et il vous encourage à aller de l’avant avec audace et discernement. Plus que jamais vous êtes appelés à vous pencher sur les blessures du peuple de Dieu. Les victimes de ces abus, en premier lieu ; mais aussi toutes les personnes scandalisées, déçues et éprouvées, en particulier vos prêtres dont le si beau ministère se trouve déshonoré et rendu plus difficile encore…”

Puis discours de Mgr de Moulins-Beaufort commençant par le scandale Santier : << Nous pensons aux diocésains de Créteil qui se sont sentis doublement trahis. Nous pensons à ceux et celles qui faisaient confiance à nos décisions de l’an passé et qui sont replongées dans le doute et l’inquiétude. Nous-mêmes, nous nous réunissons avec des sentiments mêlés de colère, de honte, d’impuissance, d’incompréhension, avec peut-être de la méfiance entre nous, et en sentant la colère, la honte, le découragement, la lassitude, des fidèles les plus engagés, des diacres, des prêtres, des séminaristes, atteindre un degré nouveau, sans doute insupportable pour certains. Tous nous sommes ébranlés, personnellement et dans notre autorité apostolique au service du Seigneur Jésus et du peuple de Dieu, en subissant un opprobre collectif… >>

Les termes utilisés par Mgr de Moulins-Beaufort sont aussi forts que ceux du pape. François situe la gravité du drame : s’il s’agit de “rendre à l’Eglise de France son véritable message missionnaire”, c’est que ce visage a été souillé par les scandales d’abus et le peu d’ardeur des évêques à sanctionner ceux-ci. Or la présence missionnaire est en principe le devoir prioritaire (voire unique) fixé à l'Eglise par le Christ : négliger cela serait négliger l’Evangile, ce que ne devrait faire aucun successeur des Apôtres…

Comment rendre l’Eglise française à sa mission ? En allant de l’avant avec audace et discernement, écrit le pape aux évêques. Ce qui veut dire – bien sûr – prouver en actes la compassion que l’on dédie en paroles aux victimes. Mais aussi changer la procédure ecclésiastique, pour sanctionner enfin les coupables à la hauteur de leur faute. En clair : ôter à l’abuseur le droit de célébrer l’eucharistie. Le priver de toute fonction. Et l’envoyer dans une Trappe pour le restant de ses jours. Est-ce si difficile ? Ce ne fut pas fait pour Michel Santier ; aujourd’hui la presse ironise sur l'escamotage trop discret de cet “inventeur de la strip-confession", le tollé public rejaillit ainsi sur le sacrement lui-même, et voilà comment l’Eglise perd son visage missionnaire.

Ne laissons plus personne dire que “l’esprit de miséricorde” s’opposerait à des sanctions radicales contre un prêtre abuseur. Cette affirmation (ahurissante) sévissait depuis des décennies ; je l’ai entendue personnellement en 2009, exprimée par un religieux québécois lors d’une conversation privée. Or cette idée – qui écarte toute justice – est une perversion du concept de miséricorde et un oubli de la théologie morale la plus classique : il suffit de lire saint Thomas d’Aquin pour vérifier que la vertu surnaturelle de miséricorde ne saurait (sans dévoiement) mépriser les victimes ni dispenser le coupable de la peine concrète qu’il mérite ! Mais il y a eu ce dévoiement de la miséricorde, et il a joué un rôle dans le sentiment d’impunité répandu chez les clercs abuseurs : notamment pédophiles et éphébophiles. Il est plus que temps d’y mettre fin.