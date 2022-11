Deutsche Konzeption der Dringlichkreit ("conception allemande de l'urgence")

L’Europe se débat dans les crises, mais l’Etat allemand s’occupe d’offrir des uniformes transgenres aux salariés de ses chemins de fer... Ma chronique à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne :



<< La raison gouverne le monde, dit Hegel qui est un Allemand. Et en effet : la raison allemande officielle entreprend une fois de plus de montrer à l’Europe comment relever les vrais défis de l’époque. Il y a une crise économique mondiale, un désastre climatique et une guerre près de chez nous ; l’eau, le gaz et l’électricité vont manquer, les prix flambent : mais la raison allemande – l’intemporel Professor Doktor des caricatures – sait que l’essentiel est ailleurs. La raison allemande déploie son esprit de sérieux dans la réforme la plus urgente, décidée la semaine dernière : sur la Deutsche Bahn, réseau national des chemins de fer détenu à 100 % par l’Etat allemand, entre en vigueur une réforme idéologique du vêtement. Désormais les hommes cheminots pourront porter des tenues de femmes cheminotes (mais faites spécialement pour eux). Réciproquement, les femmes auront des tenues d’hommes (mais à leur taille). Et plus aucune distinction d’aucune sorte ne devra être formulée entre les femmes, les hommes, et les “non-binaires”. L’esprit de l’époque fait entendre sa grande satisfaction : “Nous sommes fiers de notre employeur qui donne à tous les collaborateurs la possibilité de se développer librement”, déclare un cercle de militants au sein de la Deutsche Bahn. Il était temps que ces théories s’imposent dans les trains et les gares : en juin dernier, un tribunal allemand avait dû condamner la Deutsche Bahn pour discrimination – car le site des chemins de fer prétendait obliger les usagers réservant leur billet à décrire leur genre, c’est-à-dire à se présenter comme “madame” ou “monsieur” ! La Deutsche Bahn a donc trois mois pour modifier son logiciel, sous la surveillance de la coalition gouvernementale qui réunit les libéraux, les sociaux-démocrates et les Verts. Et un délégué ministériel à cette question vient d’être nommé... On voit ainsi que l’Allemagne officielle est à la hauteur des enjeux vitaux de notre temps.

On voit également que les histoires de ce genre (si j’ose dire) ont le mérite de détourner l'attention de problèmes subalternes, comme par exemple de savoir si l'on se chauffera cet hiver et d’où nous vient ce problème. On sent que ces questions-là sont inopportunes. >>