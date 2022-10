Le "président des riches" et la France profonde

Le fossé d'incompréhension ne fait que s'élargir, le "président des riches" revenant sans cesse à ses dogmes. Ma chronique à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne :

<< Le paysage politique et social en France est déconcertant : six mois après sa réélection, Emmanuel Macron donne l’impression de ne pas savoir où il va. C’est qu’il se heurte à un mécontentement populaire, qui demande à l’Etat de forcer les dirigeants d’un géant économique transnational (Total) à prendre une décision salariale dont ils ne voulaient pas. Cette demande est approuvée par un grand nombre de citoyens interrogés, compte tenu des profits colossaux réalisés par Total grâce à la crise.

Ici l’on voit pourquoi il y a un problème entre Emmanuel Macron et la France profonde : malgré les “grands débats” à répétition, le président de la République ne SENT pas ce que le pape appelle l’odeur du troupeau. Il ne voit pas venir les mouvements populaires, et quand ils arrivent, il ne comprend pas ce que ça veut dire dans le cas présent.

Ce que ça veut dire, c’est que les gens – beaucoup de gens, en tout cas – ont le sentiment que le président en revient toujours à ses fondamentaux à lui : ceux de l’ultralibéralisme des premières années 2000. Posez la question aux manifestants, ils vous en donneront la liste : privilèges fiscaux aux grandes entreprises et aux citoyens les plus riches, priorité à la finance plutôt qu’à l’économie réelle, dérégulation, etc. Les mécontents, et ils sont nombreux, vous affirmeront que ces dogmes sont le pôle magnétique de Macron et qu’il y revient après chaque alerte contraire. Le résultat, selon les mécontents, c’est que ce président (comme ses prédécesseurs) ne mène pas la politique que nécessiterait le monde nouveau.

Il y a quelques mois, tandis qu’à Paris Macron désignait le premier gouvernement du nouveau quinquennat, à Rome le pape François donnait sa définition de la politique lors d’un discours aux ambassadeurs. C'est d'abord, disait-il, un art de la rencontre, surtout “avec ceux qui sont le moins d’accord avec nous“ : sinon “la politique risque de se transformer en une recherche des intérêts particuliers plutôt que du bien commun". La politique selon le pape devrait aussi être “la recherche d’un bien général et non la confrontation des intérêts contradictoires”... Et la politique est forcément une action, dit le pape : “il nous faut toujours confronter nos idées avec l’épaisseur du réel, si nous ne voulons pas construire sur un sable mouvant qui finit toujours par se dérober”. Pour nous tous, voilà de quoi réfléchir. >>