Un juste regard de sociologue sur Vatican II

Il faut lire intégralement l'article de Denis Pelletier dans Le Monde du 12/10. Il rétablit la perspective exacte, alors que la réacosphère relance encore ses mêmes perpétuels slogans contre le concile :

Après les cortèges MPT de 2013-2014, des sociologues de la religion ont suivi un mirage : prendre les milieux ultraconservateurs pour l’avenir du catholicisme. On en vit même adopter les préjugés ultras : par exemple celui qui consiste à prendre le concile Vatican II pour la cause de l’évaporation de la foi catholique en France ; évaporation qui en réalité a de multiples origines. Étrange myopie de la part d’analystes...

Mais le monde et les temps changent. Ainsi Denis Pelletier : chercheur EPHE en histoire et sociologie du catholicisme contemporain, auteur en 2019 de l'ouvrage Les catholiques en France de 1789 à nos jours, il ne se laisse pas impressionner par les préjugés ultras. Dans Le Monde du 12 octobre, il publie des réflexions objectives sur le 60e anniversaire de l’ouverture de Vatican II. L’article s’intitule : “Imputer la crise de l’Eglise à Vatican II, ce serait comme imputer la crise climatique au GIEC”. Extraits :

<< Imputer la crise de l’Eglise à Vatican II, cela reviendrait à imputer la crise climatique au Giec qui nous alerte et propose des solutions ! Les difficultés sont anciennes. Arrivant au concile, les évêques, venus du monde entier avec des expériences différentes, partageaient en effet le même constat : ils rencontraient tous des difficultés dans leur diocèse, même si elles n’étaient pas de même nature... >>



<< Vatican II, c’est l’histoire d’une institution qui prend le risque de se déstabiliser elle-même pour échapper au déclin. Cela suscite incertitude et désordre, mais cela provoque aussi une floraison d’initiatives originales dont l’Église bénéficie aujourd’hui. Dire que le concile est la cause de la crise, c’est passer sous silence les dizaines de textes publiés avant le concile par des évêques et des théologiens, qui alertaient depuis longtemps sur les risques d’un basculement dans la crise…>>

Contrairement à certains de ses confrères parlant de la crise actuelle de l’Eglise, Denis Pelletier dit en quoi elle résulte surtout des mutations de la société. Par exemple, << la crise des vocations peut s’analyser sociologiquement. Le clergé français se recrutait surtout dans le monde de la petite bourgeoisie rurale, un tiers de ses effectifs était passé, enfant, par ce qu’on appelait les "petits séminaires". Ces derniers ont disparu dans les années 50, et l’exode rural a tari la source du recrutement. En outre, le prêtre n’est plus la figure de référence qu’il était auparavant : c’est un “métier” difficile, mal payé, dans lequel on hésite à s’engager pour la vie… >>

Les ultras reprochent à Vatican II d’avoir annoncé un monde “mondialisé” et repensé l’évangélisation par rapport à ce monde. Mais la prévision était exacte. Et le souci des Pères conciliaires n'était pas totalement nouveau : depuis presque deux mille ans l’évangélisation marchait au rythme des évolutions du monde et tentait, plus ou moins, de se réorienter en fonction d’elles ! Même si c'était tant bien que mal et à travers des querelles internes (1)… Pour sa part, Pelletier observe : << Le concile continue d’être un élément de référence au sein de l’Eglise. Pour des personnes comme le pape François, c’est le moment où le catholicisme non-européen commence à compter... Aujourd’hui, le christianisme bascule vers le Sud : l’Afrique, l’Amérique latine, l’Asie. Le pontificat actuel est révélateur de ce phénomène. François a très bien compris que les choses ne se jouent plus en Europe – on le voit notamment dans la nomination des cardinaux. >>

Quant à la crise du catholicisme en France, le sociologue en voit un symptôme dans la disparition d'un lien vital, voilée sous le nom de pluralisme... << Ce pluralisme trouve un écho dans le développement d’un catholicisme d’affinité : si vous n’êtes pas content dans une paroisse, vous allez dans une autre… ou vous renoncez à y aller. >> Le relâchement du lien peut même toucher l'essentiel. Quand des catholiques se comportent en fonction, non de la foi qui rassemble, mais de leurs subjectivités de parti ou de milieu social, c'est que la foi s'est dissoute dans le culte du “soi” : on se recoagule autour d'une "identité", d'un passéisme, et d’une politique dont c'est le fonds de commerce. Cet identitarisme est incompatible avec la foi chrétienne, mais c'est au nom de celle-ci qu'il se substitue à elle ! Ainsi 18 % des catholiques pratiquants (2) ont voté à la présidentielle pour Eric Zemmour et 71 % d’entre eux ont cru pouvoir prêter à ce vote “des raisons religieuses”, alors que Zemmour contredisait largement l’Eglise et injuriait pape et évêques... Justifier cela, c'est quitter le catholicisme en brandissant la bannière catholique.

Là où ce type de phénomènes se manifestent, on peut diagnostiquer une anémie de la foi chrétienne. C'est flagrant dans le milieu qui affirme avec véhémence son “identité". Et quand on sait que ce milieu est aussi celui qui propage les slogans contre Vatican II, on a fait le tour du problème.

__________

(1) Cf. la querelle des “rites chinois”, 1552-1744. Il fallut attendre Pie XII en 1939 pour que soit admise l’adaptation de la liturgie aux cultures à évangéliser.

(2) Sondage Ifop-La Croix.