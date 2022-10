Ukraine-Russie : la seule issue souhaitable, c'est la paix !

Le monde est à nouveau sous la menace d'une guerre nucléaire "et c'est absurde", dit le pape... Ma chronique à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne :

<< Puisque nous sommes presque en guerre, à entendre certaines chaînes de télévision, écoutons plutôt ce que disent les experts militaires. Je veux dire : ceux qui sont vraiment qualifiés... Par exemple le général Desportes, ancien directeur de l’Ecole de guerre, dans son avertissement d’hier matin. Je le cite : “On est dans une démarche d’escalade. Il convient d’aider l’Ukraine, mais en même temps d’avoir une grande stratégie afin de sortir du conflit.” Le général Desportes ajoute : “ Le but de la guerre ce n’est pas la guerre, mais la paix ! Le problème ici, c’est : QUE VOULONS-NOUS APRÈS ? ” Et il insiste en disant ceci, qui est très significatif de la part d’un ancien patron de l’Ecole de guerre : “ L’homme d’Etat qui se laisse prendre par l’instinct guerrier court à sa perte. ”

Ceci est valable pour Vladimir Poutine. Mais aussi pour les dirigeants européens. D’un côté il y a un Poutine enfermé, comme dit le général Desportes, dans le syndrome du parieur : “J’ai tellement misé que je ne peux pas arrêter maintenant”. Peu lui importe ce qui en sortira APRÈS... De l’autre côté il y a les chefs d’Etat ou de gouvernement européens : et eux non plus n’ont pas l’air de se soucier de ce qui viendra APRÈS ! Poutine est prisonnier de l'instant présent, c’est-à-dire son pari qui peut le mener jusqu’au-delà de l’absurde : dans la folie nucléaire où tout le monde sera perdant... Les dirigeants européens aussi sont prisonniers de l’instant présent : chaque moment passé sur l’une des marches de l’escalade, qu’ils gravissent à reculons et à l’aveuglette sans voir à quoi elle mène... Être enfermés dans le présent, c’est la maladie du monde actuel : le “présentéisme”, comme dit Bill Maher, cet étonnant humoriste de la télévision américaine. Qu’on vive cet enfermement sur le mode agressif, comme Poutine, ou sur le mode médiatique, comme les dirigeants européens, c’est le même résultat : on sacrifie l’avenir au présent. Le pape François disait le 2 octobre : “ L'humanité est à nouveau confrontée à la menace atomique et c'est absurde.” Depuis sept mois le pape condamne la guerre d’Ukraine et appelle à une sortie du conflit par la voie diplomatique. Oui : la seule issue souhaitable, c’est la paix. >>