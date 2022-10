Le déni de réalité est en voie de passer dans les moeurs

Document administratif émis par la rue de Grenelle Jupiter rend fous ceux qu'il veut perdre : maintenant l'Education nationale crée la catégorie des "élèves trans"... Ma chronique du lundi à Radio Espérance (Auvergne Rhône-Alpes) :

<< Ce qui caractérise la société actuelle, c’est son refus de toutes les réalités, dans tous les domaines ! Il faudrait d’ailleurs se demander pourquoi c’est aussi facilement passé dans la doctrine officielle : on en est au point où les pouvoirs publics sont choqués si vous leur dites qu’un homme n’est pas une femme et inversement. En voici un nouvel exemple, d’autant plus frappant qu’il va s’imposer à la justice administrative. Le 28 septembre, le Conseil d’Etat a confirmé une circulaire de l’Education nationale permettant, je cite, aux “élèves transgenres” de porter le prénom de leur choix à l’école. En clair : si Arthur vient en jupe et sous le prénom d'Emily, “l’équipe éducative” n’aura pas le droit de continuer à l’appeler Arthur. Ce serait dorénavant un abus, même si c’est son état-civil.

Car l’état-civil aussi est contesté par les idéologues LGBTQI+, dont on découvre qu’ils sont les producteurs de ce qu’on nomme maintenant “les valeurs de la République”. Baptisez votre enfant Arthur : si un jour il veut s’appeler Emily, les idéologues vous expliqueront qu’Arthur est désormais son “dead name” (son “nom mort ”, comme disent officiellement les maîtres à penser – américains – de ce courant de démolition générale). Et parce que nos propres idéologues suivent pas à pas toutes les innovations des maîtres à penser américains, l’expression “dead name” est traduite par un néologisme français forgé à partir du latin : le “nom mort” s’appellera officiellement le “mori-nom”, qui veut dire la même chose mais en plus prétentieux.

Car n’oublions pas cette évidence, connue depuis les premières réformes scolaires des années 1970 : le service public de l’Education nationale est colonisé par des ‘experts en pédagogie’ qui sont simplement des pédants, en quête perpétuelle de pouvoir. Ils affirment aux parents, par une série de sophismes, que le fait de ne pas appeler Arthur “Emily” l’entraverait dans ses études.



Et n’oublions pas que parmi les “élèves transgenres” (combien sont-ils en réalité ?), les rares que l’on voit à la télévision sont toujours amenés là par leur mère – qui paraît beaucoup plus motivée que l’enfant… Je n’insiste pas sur cet aspect du problème : il est trop délicat. Mais il montre que le déni de réalité peut passer dans les mœurs. Voilà un sujet de réflexion. >>