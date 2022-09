Les aventures du libéralisme réalisé : des “fournisseurs alternatifs d’électricité” arnaquent EDF et leurs clients…

“…pour s’acheter des Ferrari ou satisfaire des actionnaires” ! Comme fallait s'y attendre, parce que c'est la logique des privatisations... Extraits de l’article du Monde 29/09 (Marjorie Cessac) :

<< Piégés par la hausse des prix de marché, sur lequel ils s’approvisionnent, certains de ces « commerçants » – qui comptent pour 30 % du marché – répercutent leurs difficultés sur leurs clients. (…) « Nous avons d’ores et déjà lancé cinq actions en justice, dont deux de groupe, au nom de dizaines de milliers de consommateurs » [indique François Carlier, de l’association Consommation-logement-cadre de vie].

(…) Certaines de ces hausses de prix éveillent des suspicions d’un autre ordre. Compte tenu de leur accès à une partie de l’électricité nucléaire à bon marché auprès d’EDF depuis 2011, certains opérateurs sont soupçonnés de revendre cette électricité sur les marchés à un tarif supérieur, au lieu d’en faire profiter leurs clients. (…) Dans ce contexte, ceux qui ont un droit d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (…) peuvent être tentés d’en demander plus, sachant que les volumes octroyés dépendent du nombre de clients. (…) Les moins scrupuleux seraient donc incités, selon lui, à proposer des tarifs avantageux sur la période balayée par le radar de l’ARENH (Commission de régulation de l’énergie) pour attirer le plus de consommateurs possible, quitte à augmenter leurs prix ou à se débarrasser de leurs clients par la suite et à jouer sur les marchés.

(…) « C’est à se demander s’il était réellement pertinent d’ouvrir ce marché », s’interroge Jean-Marc Paloc, détaché syndical CFE-CGC/UNSA chez EDF. Comme d’autres au sein de l’énergéticien historique, il critique un transfert de la marge du groupe vers des « intermédiaires improductifs », qui, au lieu de contribuer à la production et à l’innovation, se sont branchés sur l’ARENH pour revendre de l’électricité moins chère et « acheter des Ferrari, des bureaux dans Paris ou pour satisfaire des actionnaires ». >>

Sans commentaire.