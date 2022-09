Àux Nations-Unies, le reste du monde ne marche pas avec "les Occidentaux" (Washington et l'OTAN)

Ma chronique L'Air du temps du mercredi 8h08 à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne :

<< Chaque semaine qui passe montre quelle erreur Vladimir Poutine a commise en attaquant l’Ukraine alors que la situation diplomatique – comme le souligne Hubert Védrine – évoluait favorablement pour Moscou, qui aurait pu obtenir une négociation de sécurité collective en Europe et l’arrêt des nouvelles implantations de l’OTAN… Poutine a préféré une aventure qui va peut-être lui coûter cher. Et nous coûter cher aussi, puisque Moscou nous réplique par l’escalade !

Mais il y a également une leçon de géopolitique mondiale. Depuis plus de six mois Washington et Bruxelles croient pouvoir parler au nom du reste du monde. Or le reste du monde ne marche pas. Il évite de soutenir la Russie dans son aventure militaire, mais il évite aussi de s’aligner sur les positions euro-américaines. A l’assemblée générale des Nations-Unies, qui se tient cette semaine à New York, un important groupe de pays demandent que les Occidentaux "n’imposent pas la guerre d’Ukraine comme sujet dominant les débats". Ces pays sont l’Inde, les autres Etats asiatiques, les Etats africains dont l’Afrique du Sud, et les Etats sud-américains. En gros : plus de la moitié de la planète. Comme le dit l’ancien représentant permanent de la France aux Nations-Unies, Gérard Araud : “Cela marque le déclin de l’influence des Occidentaux, en dépit de leur mobilisation aux côtés de l’Ukraine et du grand retour des Etats-Unis en Europe.”

Plus précisément, on pourrait dire que la mobilisation Ukraine derrière les Etats-Unis ne concerne à peu près que les Européens. La grande majorité du reste du monde n’approuve pas la guerre russe, mais ne veut pas d’une tutelle américaine : cette époque-là est révolue. Les Etats-Unis sont encore (pour l’instant) la première puissance économique, mais politiquement l’empire américain n’existe plus. Si l’Union européenne pouvait avoir sa propre politique mondiale, au lieu de suivre des injonctions américaines qui ne coïncident pourtant pas avec nos intérêts, elle prendrait le virage de la nouvelle époque avec les pays non-alignés. C’est ce qu’en d’autres temps le général de Gaulle avait rêvé pour elle : une Europe européenne, concert de nations, qui aurait joué librement sur la scène mondiale. Il est temps de se réveiller et de comprendre que c’en est fini de cette utopie des années 1990 : l’uniformisation économique et politique du monde sous une direction américaine ! Mais comprendre est une question de lucidité, d’abord ; et de volonté ensuite. >>