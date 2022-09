Pourquoi des journalistes français ont quelque mal à comprendre ces funérailles royales

Ma chronique à Radio Espérance (Auvergne Rhône-Alpes) :

<<. Les funérailles de la reine d’Angleterre impressionnent les journalistes français. Mais certains d’entre eux butent sur la foi chrétienne d’Elizabeth II, comme si la religion d’une reine était potentiellement cause de division : quelque chose qui contredirait le symbole d’unité que devrait être la royauté britannique…Plutôt que de réagir en fonction de leur propre état d’esprit, nos médias feraient mieux de regarder les réalités. D’écouter les gens. Par exemple les passants interviewés dans les rues de Londres le 14 septembre par les télévisions, y compris les télévisions françaises ! Ces Britanniques sont de toutes origines ethniques et religieuses ; or aucun n’a mentionné la religion d’Elizabeth II comme un élément négatif. Oui, aucun : notamment pas les musulmanes voilées de noir qui venaient, téléphone en main, photographier la grande procession de Buckingham à Westminster.

Apparemment cette sérénité british étonne un certain nombre de commentateurs parisiens. Nos chaînes de télé en continu carburent aux clashes et aux ruptures : il paraît que sans ça l’actu serait ennuyeuse ; on se demande donc si l’Angleterre "sera bientôt en République", si le Commonwealth va forcément "disparaître", et si les références religieuses de la Couronne britannique constituent "un problème"… Inexistant aux yeux des Britanniques, ce "problème" existe aux yeux de Français exerçant des métiers de presse. Ils semblent souffrir d'un blocage mental – très franco-français – devant l’idée que, dans sa vision de la vie, un (une) chef d’Etat ne tienne pas seulement compte de l’air du temps et du suffrage universel, mais aussi d’une transcendance.

Encore plus incongru aujourd’hui aux yeux de certains : dans le système anglais, la transcendance religieuse peut non seulement concerner la personne intime du souverain (sa vision personnelle de la vie), mais figurer dans la cérémonie du couronnement, pilier de l’institution royale elle-même ! Cela ne veut pas dire, comme l'imaginent presque tous nos commentateurs, que les sujets de SM britannique seraient priés de croire “à une origine divine de la Couronne”. Non : cela veut dire que la poursuite du bien commun – dont cette Couronne est censée être le symbole – s’appuie non seulement sur l’horizontal (les opinions du moment) mais sur le vertical : la mission est forcément transcendante, puisqu’elle est censée traverser les siècles. Le sacre demande à Dieu de tenir le souverain à la hauteur de cette mission. Voilà ce qui paraît échapper à nos commentateurs. >>