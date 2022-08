Non, M. le président, nous ne sommes pas “en guerre” !

Diffusé ce matin et commenté partout, le discours présidentiel use d’une rhétorique sacrificielle mais n’aboutira (plus encore que d’habitude) qu’à enfoncer un peu plus les classes moyennes :

Oeil sombre et sourcil froncé, aux premiers temps du Covid Emmanuel Macron nous avait déjà fait le numéro du chef-de-guerre (comme disent les journalistes télé) ; le numéro ressert aujourd’hui. À propos de quoi ? Tout en vrac. Le climat… La crise… Et bien entendu l’Ukraine : guerre que la Russie ne nous a pas déclarée mais que nous lui faisons parce que Washington le veut, à coups de très coûteux cadeaux militaires au régime de Kiev. Et guerre qui nous vaut en représailles une aggravation de la crise énergétique, alors que les Français se débattaient déjà dans les prix des carburants et l’inflation en général ! Inflation dans laquelle la spéculation et les tactiques optimisatrices des grandes entreprises ne sont pas sans jouer un rôle : mais s’attaquer à ces acteurs-là ne fait pas partie de l'agenda macronien. L’effarant discours du 24 janvier ne les vise pas. Il vise les Français moyens. Vous allez souffrir, leur dit en gros le président de la République ! Souffrir de quoi ? Des mesures que nous allons prendre. Les mesures “climatiques” ne s’en prendront pas aux multinationales ni aux plus fortunés (en dépit de leur bilan carbone : relire l’enquête d’Hervé Kempf Comment les riches détruisent la planète, Seuil 2007). Ces mesures ne s’en prendront qu’aux classes moyennes… Le froid cet hiver frappera les foyers mais l’Elysée assure que c’est seulement la faute de Moscou, et qu’en plus de claquer des dents il faudra les serrer parce que "c’est la guerre" et que “des sacrifices” s’imposent pour défendre “notre liberté”… (Ah ? Et en quoi la liberté de la France est-elle menacée ?). Bref : le Président des Riches nous promet du sang, de la sueur et des larmes. Mais il n’est pas Churchill et nous ne sommes pas en guerre.