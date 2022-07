Mgr Ulrich aux nouveaux prêtres : "Votre vie devra plaider en faveur du Christ : et uniquement en sa faveur..."

Sur l’Eglise catholique comme sur tous les sujets, avant de s’exprimer, mieux vaut s’informer. Par exemple en lisant l’homélie de Mgr Ulrich aux ordinations à Paris (25/06)... Elle exprime le sens du sacerdoce et la lucidité sur l’époque. Extraits :

<< Avouons que, pour beaucoup de nos contemporains, dans notre entourage, dans nos familles (…), il y a une question sur la validité d’un tel appel [au sacerdoce] : à quoi “sert-il” ? Est-il possible de mener une vie fidèle à un tel engagement ? N’est-il pas mutilant de renoncer (…) à la vie en couple, à la vie familiale, à la vie professionnelle, aux engagements de la vie sociale ? Que deviendront ces hommes jeunes qui s’apprêtent à servir le Seigneur et leurs frères durant toute leur vie ? Est-ce que l’on ne cherchera pas, plus ou moins, à transposer sur eux les termes de la réussite sociale, en “analysant” comment se déroulera leur ministère : seront-ils brillants et un jour récompensés de leurs belles actions et de leur éloquence ?

L’évangéliste commente sobrement : “la main du Seigneur était avec lui”. Tous les dix qui êtes devant nous ce matin, vous avez déjà perçu que l’annonce de l’Evangile ne se contente pas d’une énonciation, d’une proclamation : il ne s’agit pas d’un simple enseignement, qui n’est certes pas inutile, mais d’abord d’une façon d’être, d’un amour pour le peuple que Dieu aime. Auprès de tous ceux que Dieu placera sur votre chemin, de tous ceux qu’il vous sera donné de rencontrer, votre vie devra plaider en sa faveur et uniquement en sa faveur ! Ce n’est pas de vous qu’on devra faire l’apologie : c’est le Christ que votre ministère et votre vie doivent montrer. Vous demeurez, nous demeurons, simples serviteurs. J’aime que l’on ait traduit, dans sa version liturgique, ce verset de l’évangile de Luc [17,10 : “Nous n’avons fait que notre devoir”]. Dieu a bien l’intention que notre service soit actif et utile : nous ne sommes pas des serviteurs quelconques, Dieu nous donne une vraie dignité par l’amour qu’Il met en nous…

Nous sommes, vous êtes, de simples serviteurs, et des serviteurs joyeux : des serviteurs de la joie, comme l’a écrit le cardinal Kasper, la voie qui vient de la rencontre du Christ. Vous avez été gratifiés par Lui de sa présence discrète : qu’il vous soit donné d’en être chaque jour les témoins au milieu du peuple que vous côtoyez. Et les serviteurs de toute vocation chrétienne : il s’agit de constituer sans cesse, jour après jour, ce peuple en assemblée sainte où chacun a sa place selon les dons que l’Esprit de Dieu lui a fait. Il s’agit de permettre à chaque baptisé, ou à toute personne qui commence à connaître le Christ, de devenir à son tour un disciple qui fera resplendir Son visage dans la société. Il s’agit de permettre à l’Eglise entière d’être ce signe de Sa présence, qui sauve et qui appelle. >>