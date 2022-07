Les évasives "valeurs" de la France officielle

Proférée une fois de plus hier (cette fois c’est par Mme Borne), l’invocation rituelle des “valeurs” est l’un des produits de la décomposition du politique :

Grand moment de néant conceptuel hier à l’Assemblée nationale, quand Elizabeth Borne a lancé à Marine Le Pen : “Je n’irai pas chercher les voix du Rassemblement national... Mme Le Pen, il y aura toujours quelque chose qui s’interposera entre nous, cela s’appelle les valeurs !” Ce mot de “valeurs” sert depuis quarante ans et son invocation rituelle – très inutile – n'a engendré que la situation d'aujourd'hui : 89 députés néo-lepénistes, auxquels les macronistes ont procuré deux vice-présidences à l’Assemblée, ce qui rend insignifiante la phrase de Mme Borne. Le jeu parlementaire n’a rien à voir avec ces “valeurs” dont la proclamation tient lieu désormais de politique, le politique s’étant décomposé depuis vingt ans sous l’action de l’ultralibéralisme. Et les “valeurs” de la France officielle semblent indéfinissables :

– s’il s’agit de la triade “Liberté-Égalité-Fraternité”, elle est si vague qu'elle paraît évasive, et que tous les partis– y compris le RN – peuvent l'adapter à leurs diverses rhétoriques ;



– et s’il s’agit du “sociétal”, une chronique du Monde (12/05/2022) recadre ce nouveau dogme. Elle est signée de la professeure d’économie Pauline Grosjean et s’intitule : “Aux plus riches, le vote pour les valeurs morales”.

Extraits de cette chronique : “[Selon le livre de trois économistes de Harvard et Cologne], les valeurs sociétales sont un bien de luxe : plus notre revenu augmente, plus nous accordons de l’importance aux valeurs idéologiques et morales par rapport aux considérations économiques et matérielles…” Appliqué à la gauche, ce constat donne la clé du déclin de celle-ci depuis quinze ans : la faute du PS et d’EELV est “l’abandon relatif d’un objectif de redistribution économique au profit d’une course-poursuite sur le terrain des valeurs et de l’idéologie”. C’est le syndrome de la “gauche identitaire”, c’est-à-dire sociétale (woke etc), dénoncé notamment aux Etats-Unis par le livre de Mark Lilla… Conséquence de ce glissement : la rupture entre les classes populaires et la gauche-caviar, et “l’enlisement du débat politique dans les valeurs identitaires, alors qu’une nouvelle politique économique n’a jamais été plus vitale afin de résoudre les crises climatiques et inflationnistes”.

Revenons à Elisabeth Borne. Selon le mantra des médias, cette personne “vient de la gauche”. Étiquette inexacte ! Mme Borne n’a jamais adhéré à aucun parti avant LREM. Auparavant, elle n’a exercé que des fonctions technocratiques chez Jospin, Lang, Delanoë ou Royal… Fonctions durant lesquelles elle a favorisé le privé aux dépens du public : privilèges accrus des sociétés d’autoroute, affaiblissement du ferroviaire (petites lignes et fret), et autres opérations qui ont indigné les usagers. Sous Macron, cette politicienne peu portée sur l’environnement a reçu le portefeuille de la Transition écologique (l’Elysée étant assuré que la ministre ne montrerait pas trop de zèle) ; puis on lui a confié le portefeuille du Travail : ce qui lui permit par exemple, le 7 juin 2022, de conseiller à une personne en fauteuil roulant de “reprendre une activité professionnelle”.

Donc Elisabeth Borne vient beaucoup moins “de la gauche” que les transfuges du PS macronisés en 2017. Mais elle est macronisée comme eux, acquise au libéralisme macronien qui est le vieil ultralibéralisme de la fin des années 1990 ; le président-des-riches ne donne pas d’inquiétudes à cette millionnaire. Mme la Première ministre fait partie des milieux à l’abri du besoin qui peuvent ainsi s’adonner à l’ostension solennelle des valeurs : version postmoderne de la chasse au Snark.

Lewis Carroll, La chasse au Snark