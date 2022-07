Une affaire symptomatique : Uber et Macron

Après le scandale McKinsey, le scandale Uber ! Quand le ministre de l'Économie en 2015 parraine et soutient l'intrusion dérégulatrice de multinationales américaines en territoire français :

Une enquête de presse internationale intitulée Uber files établit notamment qu’Emmanuel Macron, ministre de l’Economie sous François Hollande, a soutenu l’implantation d’Uber sur le territoire français (2014-2016), y compris durant la période où la firme californienne de VTC maintenait son service UberPop en France bien qu’il soit illégal. De nombreuses voix politiques et sociales – élus, ministres, syndicats – s’élevaient contre Uber ; mais la firme, ses méthodes et son idéologie ultralibérale avaient un allié secret au sein du gouvernement : Macron lui-même. À l’insu de ses collègues, de Matignon et de l’Elysée, le maître de Bercy menait sa politique personnelle : accélérer l’américanisation de la société française en contournant le droit pour “émanciper la croissance”. (En clair : déréguler le marché).

“Beaucoup de boulot à venir, mais on va bientôt danser… Meeting méga top avec Emmanuel Macron ce matin”, constate le 1er octobre 2014 Mark McGann, lobbyiste en chef d’Uber pour l’Europe, sortant d’une réunion confidentielle à Bercy. Trois autres managers d’Uber avaient pris part à cette réunion : le très controversé Travis Kalanick, fondateur de la firme, son vice-président David Plouffe (ancien conseiller d’Obama), et Pierre-Dimitri Gore-Coty, directeur d’Uber en Europe de l’Ouest.

Ce qui allait en résulter, explique Le Monde (10/07), était un partenariat étroit et secret entre Uber et le ministre Macron : << Un ministre qui suggère à Uber de transmettre des amendements ‘clés en main’ à des députés amis ; un ministre qu’Uber France n’hésite pas à solliciter en cas de perquisition dans ses locaux ; un ministre qui, ce 1er octobre 2014, “s’excuse presque” de l’entrée en vigueur de la loi Thévenoud, d’après un compte rendu du rendez-vous écrit par le lobbyiste Mark MacGann pour ses collègues anglophones. D’après ce message, M. Macron aurait affirmé vouloir aider Uber à “travailler autour” de cette loi…>>

Autre exemple cité par Le Monde : << En octobre 2015 : le préfet de police de Marseille, Laurent Nuñez, prend un arrêté interdisant de facto Uber dans une large partie des Bouches-du-Rhône. “Monsieur le Ministre, nous sommes consternés par l’arrêté préfectoral à Marseille”, écrit aussitôt Mark MacGann, lobbyiste en chef d’Uber, à Emmanuel Macron. […Ce dernier] répond par SMS qu’il va “regarder cela personnellement”. Trois jours plus tard, la préfecture de police “précise” les contours de son arrêté : l’interdiction disparaît au profit d’une menace de contrôles accrus pour les chauffeurs qui ne seraient pas en règle… >> Les collaborateurs de Macron à cette époque démentent aujourd’hui que celui-ci soit intervenu.

L’enquête internationale établit aussi que, dans le projet de loi “Macron 1” (août 2015), des amendements parlementaires visant à simplifier les conditions d’accès à la licence VTC ont été rédigés directement par Uber France et transmis à un député lié à Macron. Les amendements furent rejetés, mais servirent de base à un décret du ministre de l’Economie…

Le Monde cite d’autre exemples, et conclut : << Quelle était la motivation d’Emmanuel Macron pour s’impliquer, avec tant d’énergie, aux côtés d’une multinationale américaine à la réputation sulfureuse ? Une convergence de vues politique, d’abord, en faveur d’une dérégulation rapide. Mais aussi une certaine fascination pour Travis Kalanick. Dans le très controversé fondateur d’une des entreprises les plus “disruptives” de la dernière décennie, le futur président voyait, semble-t-il, une sorte de double. A la veille de leur première rencontre, une collaboratrice d’Uber relatait ainsi une discussion avec son cabinet : “Emmanuel Macron est très intéressé par l’histoire de Travis, miroir de la sienne – moins de 40 ans et réussite impressionnante.” >>

En 2017, le PDG Kalanick devra quitter Uber après une série de scandales de harcèlement social. Même les héros de la dérégulation finissent par rencontrer leurs limites...



Le Monde, 10/07/2022

‘Uber Files’, une enquête internationale

<< Uber Files est une enquête reposant sur des milliers de documents internes à Uber adressés par une source anonyme au quotidien britannique The Guardian, et transmis au Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) et à 42 médias partenaires, dont Le Monde. Courriels, présentations, comptes rendus de réunion… Ces 124 000 documents, datés de 2013 à 2017, offrent une plongée rare dans les arcanes d’une start-up qui cherchait alors à s’implanter dans les métropoles du monde entier malgré un contexte réglementaire défavorable. Ils détaillent la manière dont Uber a utilisé, en France comme ailleurs, toutes les ficelles du lobbying pour tenter de faire évoluer la loi à son avantage.Les « Uber Files » révèlent aussi comment le groupe californien, déterminé à s’imposer par le fait accompli et, au besoin, en opérant dans l’illégalité, a mis en œuvre des pratiques jouant volontairement avec les limites de la loi, ou pouvant s’apparenter à de l’obstruction judiciaire face aux enquêtes dont il faisait l’objet. Surtout, ces documents montrent à quel point Uber a trouvé une oreille attentive chez Emmanuel Macron, qui scellera quelques mois plus tard un « deal » secret avec l’entreprise californienne pour « faire en sorte que la France travaille pour Uber afin qu’Uber puisse travailler en et pour la France ». >>