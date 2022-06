Incapables de commenter un beau texte, plusieurs milliers de candidats au bac insultent et menacent son auteur

Le livre d'où venait le texte... La romancière Sylvie Germain a été violemment prise à partie sur TikTok par une foule de lycéens ignares et furieux... Ma chronique à Radio Espérance (Auvergne Rhône-Alpes) :

<< Voici un signe des temps. Cette année dans les lycées, au cours de français, les élèves des filières générales avaient étudié (en principe) “le roman et le récit, du Moyen Âge au XXIe siècle”. Au bac ils ont eu le choix entre une dissertation et un commentaire de texte. Le texte, vingt lignes, était tiré du roman Jours de colère de Sylvie Germain : il s'agissait de neuf frères d’autrefois élevés dans les forêts du Morvan. Les candidats devaient interroger la manière dont ces hommes avaient été façonnés par leur environnement. Résultat : des milliers de lycéens ont été incapables de faire le commentaire. Mais ensuite, sur Twitter, Instagram et TikTok, ils se sont déchaînés en insultes et menaces contre l'auteur du texte : "Sylvie, sache que des millions de personnes te détestent...", "J'espère que t'es en fin de vie parce que je vais pas avoir la moyenne...", "On va se donner rendez-vous dans la forêt nous aussi Sylvie tu vas voir..." Et je passe sur l’orthographe.

Voilà pourtant un extrait du texte de Sylvie Germain : “ Ils avaient été élevés davantage parmi les arbres que parmi les hommes, ils s’étaient nourris depuis l’enfance des fruits, des végétaux et des baies sauvages qui poussent dans les sous-bois et de la chair des bêtes qui gîtent dans les forêts ; ils connaissaient tous les chemins que dessinent au ciel les étoiles et tous les sentiers qui sinuent entre les arbres, les ronciers et les taillis et dans l’ombre desquels se glissent les renards, les chats sauvages et les chevreuils, et les venelles que frayent les sangliers. Des venelles tracées à ras de terre entre les herbes et les épines en parallèle à la Voie lactée, comme en miroir. Comme en écho aussi à la route qui conduisait les pèlerins de Vézelay vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Ils connaissaient tous les passages séculaires creusés par les bêtes, les hommes et les étoiles…”

Cette langue française n’est pas compliquée. Elle n'aurait posé aucun problème aux lycéens des années 1960. Mais elle n’est plus comprise, ni admise, par le public d’Instagram et TikTok. Et ll réagit de la seule façon dont on réagisse aujourd’hui : par l’insulte et la menace physique... La disparition de la culture commune amène l’ensauvagement, voilà une loi sociale connue depuis toujours. C’est ce que dit Sylvie Germain, consternée mais sereine : " Je suis inquiète du symptôme que cela représente. Ces jeunes se clament victimes pour un oui pour un non et désignent comme persécuteurs ceux-là mêmes qu’ils injurient et menacent. "



Oui : et ces jeunes – victimes tout de même, mais d’un système d’enseignement défaillant – réagissent comme les y pousse toute notre société d’émotions médiatiques, de frustrations et de violences compensatrices. La romancière a raison : ce qui ne va pas, c’est l’air du temps.