La crise s'accélère : après les hyper-présidences illusoires, les poisons oubliés du parlementarisme...

Les Français comprennent-ils les causes – économico-juridiques et transnationales – de toutes les inmpuissances élyséennes expérimentées depuis quarante ans ? Ma chronique à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne :

<< Voilà donc la politique française dans une situation extraordinaire. C’est à la fois un saut dans l’inconnu... et un retour aux coutumes oubliées des vieilles Républiques, la IVe et même la IIIe : avec pour perspective les accidents parlementaires, les crises gouvernementales et le marchandage permanent dans les coulisses.

On dira : ce retour au parlementarisme était fatal, parce que les citoyens ont fini par constater l’inefficacité des hyper-présidences, à la Sarkozy ou à la Macron, où le chef de l’Etat joue les Jupiter et les faiseurs de pluie alors qu’il est bridé par des forces supérieures à lui.

Mais quelles sont ces forces ? D’une part l’Union européenne depuis le traité de Maastricht, avec ses normes, ses règles et ses directives parfois nocives mais suivies (plus ou moins) par tous les gouvernements des Vingt-Sept. D’autre part, les marchés financiers transnationaux, qui règnent sans contrepoids depuis un demi-siècle sur les Etats : en fin de compte c’est par rapport à eux que les "gouvernants" fixent le cap de leur gestion. Mais la domination globale des marchés transforme cette gestion en illusion. Par exemple la fable des miraculeuses start-up chères au président Macron : c’est très joli de vouloir qu’elles "fleurissent dans l’Hexagone" – mais dès qu’elles atteignent la taille adulte, elles passent sous l'emprise du financement américain ou chinois… D’où beaucoup de déboires et de péripéties, voire de disparitions, que les citoyens constatent et qui viennent s’ajouter au passif des délocalisations et de la désindustrialisation perpétrées depuis les années 1990 : voilà ce qui contribue à saper le moral des Français.

Je ne prétends pas, évidemment, que ces facteurs expliquent à eux seuls le rejet du système Macron qui vient d’avoir lieu dans les bureaux de vote. Mais ils font partie de ses causes fondamentales. De même, ils sont l’une des causes de l’abstentionnisme de masse dont font maintenant preuve la moitié des électeurs, et qui est le symptôme d’une déprime collective et d’une perte de confiance dans les institutions politiques. Je ne suis pas sûr que le spectacle pittoresque des motions de censure et des chutes de gouvernement, qui alimentèrent les deux Républiques précédentes, soit longtemps un remède à cette déprime. Il va falloir refonder les institutions en les reprenant à la racine. Et en se posant la question de la souveraineté… >>