Assemblée nationale : nous allons "vivre des temps intéressants"

Le système politique français vient de changer de nature. Nous entrons en régime parlementaire ! Mon éditorial de 7h55 à RCF, Radios chrétiennes de France :

<< Eh bien voilà : hier soir nous sommes entrés en régime parlementaire et c’est la première fois dans l’histoire de la Ve République. On peut même dire que notre système politique change de nature. Pour la première fois depuis que le quinquennat existe, l’élection du président n’a pas poussé les électeurs à lui donner une majorité absolue à l’Assemblée nationale. Pour la première fois, la composition du gouvernement sera le produit, non du bon plaisir de l’Elysée, mais du nouveau paysage parlementaire…

Et ce paysage est d’une nouveauté absolue. L’hémicycle est quasiment partagé en trois blocs. L’un de ces blocs est l’extrême droite, qui fait un score sans précédent de 89 députés : chose sidérante pour les autres partis et les médias, persuadés depuis 25 ans qu’avec le scrutin majoritaire à deux tours, un parti sans alliés n’avait aucune chance : c’était, paraît-il, une des lois naturelles de la politique française… Eh bien ça aussi, c’est devenu faux.

Autrement dit tous les repères s’effacent. La Ve République prend un tel virage qu’on peut se demander si nous ne sommes pas en train de basculer dans une VIe République – qui risque fort de ressembler à ce qu’avait été la IVe, dont peu de gens se souviennent aujourd’hui mais qui fut le régime de l’instabilité chronique. C’est ce que laissait comprendre hier soir le très bref discours d’Elizabeth Borne, prononcé avec deux heures de retard et constatant qu’il va falloir, je cite, “trouver les bons compromis“ et “associer les sensibilités multiples”. Ce qui annonce une époque de négociations permanentes, de motions de censure, de gouvernements renversés et d’élections anticipées : nos grands-parents connaissaient tout ça par cœur, mais pour nous ça va être une découverte. Emmanuel Macron en 2017 nous promettait, selon ses termes, le choc de la disruption. En juin 2022 c’est une sacrée disruption que les Français déclenchent par leurs votes…. Enfin, je dis “leurs votes” mais il y a eu 54 % d’abstentions : chiffre impressionnant, inquiétant, et qui achève de rendre imprévisible le profil des années qui viennent. Comme dit le proverbe chinois, nous allons "vivre des temps intéressants". >>