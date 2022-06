Le niveau des polémiques s'effondre. Deux exemples :

France Inter (interviewant Mme Le Pen) confond relocalisation économique et xénophobie... Mme de Montchalin prend Jérôme Guedj pour un ami des antisémites... Et ce ne sont que deux exemples, parmi bien d'autres :

C’était désormais prévisible : le poids des réseaux “sociaux” et de l’ignardise ambiante tire toujours plus vers le bas le niveau des querelles politiques. Deux exemples, l’un médiatique, l’autre macronien :

► À France Inter ce jeudi, l’interviewée de la matinale est Marine Le Pen. On lui pose la question de la lutte contre le réchauffement. Elle répond par plusieurs considérations factuelles. D’abord à propos du nucléaire (on connaît sa posture). Puis – surtout – à propos du déséquilibre français en faveur des importations, qui favorise les émissions massives de gaz à effet de serre par les transports d’un continent à l’autre. L’intervieweur prononce alors cette ânerie : “Alors les méchants ce sont les autres ?”… Vous avez bien lu : l’invitée politique venait d’argumenter sur l’économie et l’environnement ; au lieu de discuter l’argument, l’intervieweur riposte en termes de “méchants” et de “gentils”. Est-il bête ? Veut-il convaincre que l’invitée est bête ? On ne sait pas. Mais c’est un exemple de ce que sont devenus les débats dans l’Hexagone : “stupid simple”, comme le recommandent les communicants aux commerciaux ; et nous vivons à l’ère du commercial-roi.

► Second exemple. Il concerne le camp présidentiel aux législatives... Le 13 juin à CNews, Amélie de Montchalin, en ballottage défavorable dans l’Essonne (donc troublée par la probabilité de perdre son ministère), se lance dans une attaque très approximative contre son adversaire NUPES, le socialiste Jérôme Guedj. Et ça donne ceci :

— Amélie de Montchalin :

« Mon message c’est que nous pouvons, dimanche prochain, faire un barrage très clair, au fond presque un référendum. »

— Laurence Ferrari :

« Contre Jean-Luc Mélenchon ? »

— Amélie de Montchalin :

« Un référendum pour l’Europe et contre la désobéissance. Un référendum pour l’ordre, contre le désordre dans la rue. »

— Laurence Ferrari :

« Donc contre Jean-Luc Mélenchon ? »

— Amélie de Montchalin :

« Bien sûr. Contre la NUPES, contre ses candidats qui se sont alliés dans un accord électoral qui n’est pas un accord de fond, et qui promet aux Français le désordre et la soumission. »

— Laurence Ferrari :

« La soumission à quoi ? »

— Amélie de Montchalin :

« La soumission à la Russie, la soumission à des idées antisémites. Quand vous voyez que certains qui étaient au parti socialiste, responsables des enjeux de laïcité et des valeurs républicaines, sont aujourd’hui estampillés NUPES, où certains dans le même camp n’ont aucune difficulté à manifester avec l’antisémite Jeremy Corbyn... »

Réaction rapide de Jérôme Guedj : « Dans la même phrase, elle m’habille en anarchiste d’extrême gauche, fait une allusion à moi, puis elle glisse le tacle sur l’antisémitisme ! » L’allusion de Mme de Montchalin à Jérôme Guedj est en effet claire : c’est lui, chargé de “la laïcité et des valeurs républicaines” au sein du PS, qui est ouvertement visé. Et amalgamé au député travailliste anglais Jeremy Corbyn, reçu quelque temps auparavant à Paris par Danièle Obono et Danielle Simonnet (LFI)... Corbyn est-il “antisémite” ? Il est pro-palestinien et hostile à la colonisation israélienne, comme toute l’extrême gauche en Europe : ce n’est objectivement pas de l’antisémitisme. Mais peu importait à son rival travailliste Keir Starmer, qui voulait s’emparer de la direction du parti en chassant Corbyn. Pour ce faire, il a lancé en 2020 une violente campagne le qualifiant d’antisémite. D’où la destitution de Corbyn et son exclusion du parti… Après quoi il fallut le réintégrer un mois plus tard, personne n’arrivant à trouver chez lui de preuves d’antisémitisme au vrai sens du mot ! Mais le mal était fait : dans ce domaine comme dans beaucoup d’autres à l’ère de Twitter, accusation vaut preuve. Et Mme de Montchalin, HEC dont la compétence en politique est celle du twittos moyen, croit savoir que Corbyn est un antisémite, donc LFI aussi, donc la NUPES, donc Jérôme Guedj candidat sous ce label ! C’est un non-sens. Et particulièrement grotesque appliqué à M. Guedj, fondateur d’un “prix Ilan Halimi contre l’antisémitisme”... Ainsi Mme de Montchalin illustre l’abêtissement du débat en notre temps. Elle n’est pas la seule.