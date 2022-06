"Refonder" le politique ? Oui, ce serait nécessaire

...mais radicalement, pas au sens où l'entend Macron ! Ma chronique à Radio Présence (Auvergne Rhône-Alpes) et Radio Fidélité Mayenne :

<< Fin d’une campagne électorale très bizarre, à petit bruit, où deux des trois principaux leaders se sont fait entendre le moins possible : Macron pour ne pas attirer l’attention sur son bilan, et Marine Le Pen pour ne pas se faire instrumentaliser par Macron… Le seul qu’on ait entendu c’est le tonitruant Mélenchon : et peut-être eût-il mieux valu pour lui qu’il se taise plutôt que de parler comme un Black Bloc ; attitude qui serait logique pour un militant libertaire, mais pas pour un candidat au poste de Premier ministre. Il aurait dû réfléchir à ce qui est arrivé au parti socialiste lorsqu’il a choisi de parler à certains milieux seulement plutôt qu'à l’ensemble de son électorat : dix ans après il est tombé au 1,7 % d’Anne Hidalgo, c’est-à-dire presque rien, pour s’être enfermé dans une clientèle éloignée du vaste public traditionnel du PS.

Cet étrange marketing, inspiré par autre chose que la réalité, c’est l’état où dégringole le politique à force de s’inspirer des modes. Dans la théorie républicaine classique, le député était le porteur d’une fraction de la volonté générale. Dans la réalité, il était devenu simplement le représentant de ses électeurs à lui. Et aujourd’hui la réalité n’a plus bonne presse : sous la pression de modes venues des Etats-Unis, on enjoint à l’homme politique de considérer certaines parties de la population plutôt que d’autres ; il suffit de regarder la télévision pour le constater, et cette perte de contact avec les réalités est l’un des facteurs qui expliquent le fossé désormais entre l'opinion publique et la classe politique ; fossé mesuré par tous les sondages, et dont l’une des conséquences est l’abstentionnisme massif. Un abstentionnisme qui risque de se manifester dimanche, et de perturber les hypothèses tactiques échafaudées par les partis d’Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et les autres… Il est question ces jours-ci de la nécessité d’une “refondation” ? Elle serait nécessaire, oui : et bien plus profondément qu’on ne le croit. >>