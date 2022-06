La reine Elizabeth et ses inimitables sujets

Mon éditorial de 7h55 à RCF... Excusez-moi d'y reparler de Londres*, mais l’actualité d’hier nous ramène au finale (comme on disait à l'Opéra) du jubilé de la reine Elizabeth :

<< Je ne sais pas si vous avez regardé à la télévision cet événement ; il mérite trois minutes de réflexion. Deux moments particuliers m’ont frappé parce qu’on n’en voit pas l’équivalent ailleurs. D’abord le spectacle de ces foules d’Anglais qui venaient de piqueniquer dans la rue et qui soudain se sont levés, tous ensemble, pour chanter l’hymne Dieu sauve la reine : et ça se passait au même instant dans toute l’Angleterre et les pays du Commonwealth… Ensuite il y a eu à Londres ce quart d’heure exceptionnel, après la parade, où l’on a vu des milliers de gens envahir à leur tour la très longue avenue qui va vers Buckingham et la remonter le plus vite possible pour aller se masser devant le palais afin de voir, peut-être pour la dernière fois, leur reine de 96 ans. Et quand elle est apparue au balcon, entourée de ses futurs successeurs, il y a eu une immense ovation de plusieurs minutes.

L’ovation s’adressait à la fois à une femme et à ce qu’elle symbolise. C’était l’émotion de tout un pays devant la personne qui l’incarne depuis 70 ans à travers les énormes changements du monde. Cette personne a eu le talent de s’adapter à ces changements ; d’y adapter la Couronne qu’elle représente (institution stable par nature) ; et ainsi, de concilier autant que possible changement et stabilité. L’Angleterre comme les autres pays d’Europe a subi de plein fouet les chocs des 70 dernières années et la société anglaise a considérablement évolué, mais sans perdre tout à fait le fil de sa continuité historique et de son destin particulier que symbolise la Couronne. C’est ce tour de force qu’a salué l’ovation populaire d’hier soir à Londres. Concilier les changements nécessaires et une certaine permanence est un tour de force qui transcende la politique ; là où il n’a pas lieu, les populations n'ont plus de repères. Dans quelle mesure les autres pays – avec leurs propres institutions – peuvent-ils réaliser le même tour de force qu’Elizabeth II ? >>



* Non, je ne suis pas anglomane : ma famille est de souche irlandaise...