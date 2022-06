Stade de France, Saint-Etienne : un symptôme

Les violences dans les stades ne sont pas seulement une question de "maintien de l'ordre"... Ma chronique à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne :

<< Spectacle de violences samedi dernier autour de deux matchs de football… Au Stade de France, un mystérieux cafouillage dans le contrôle des billets bloque une cohue aux entrées du stade : parmi les milliers de supporters de Liverpool coincés à l’extérieur, certains entrent en rage et tentent de forcer les grilles ; les forces de l’ordre ripostent avec leur brutalité habituelle ; des bandes de jeunes de Seine Saint-Denis profitent de la pagaille pour s’en prendre aux supporters et voler des portables, etc. Ce qui devait être la rencontre de deux célèbres équipes de foot devient une tornade de colères publiques, et tourne au scandale international : car la presse anglaise du lendemain se déchaîne contre la France. Le ministre de l’Intérieur français, de son côté, prétend que les Britanniques ont mis en circulation “quarante mille faux tickets d’entrée”. Et le monde entier parle de cette affaire, comme si la Terre allait s’arrêter de tourner parce qu’un match de foot a été mal organisé.

Le même samedi 28 mai, à Saint-Etienne, la célèbre équipe locale se fait battre par celle d’Auxerre. Des milliers de supporters stéphanois fous de rage envahissent la pelouse, tirent des fusées dangereuses sur les joueurs et les officiels, et s’en prennent physiquement. à ceux-ci. Il faut évacuer les deux équipes et les mettre à l’abri, pendant que la rixe délirante explose sur le terrain…

Vous me direz que des supporters ont toujours été portés sur la violence. C’est plus ou moins vrai, en partie seulement. Mais ce qu’on voit aujourd’hui échappe aux catégories habituelles et devient une expression des névroses de notre société. D’abord en raison de la place démesurée que le foot occupe dans notre univers mental : salaires monstrueux versés aux joueurs vedettes, mercato délirant entre clubs devenus féodalités financières, mobilisation obsessionnelle des télévisions… On transforme le football en une sorte de religion hystérique, un volcan d’irrationnel transmuté en volcan de profits par une industrie commerciale. Les forces que déchaîne ce volcan sont troubles, et cela veut dire quelque chose de l’état des mentalités. Les pouvoirs publics devraient en prendre conscience et voir la question sous un autre angle que celui du maintien de l’ordre : ce qui se passe désormais dans les stades (et oblige de plus en plus souvent à interrompre des matchs) ne relève plus de la passion du foot ; c’est le symptôme de frustrations collectives dans une société qui devient absurde. Il est temps de s’en apercevoir. >>