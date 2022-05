Le jubilé de la reine... et les incertitudes du royaume

Pour le Platinum Jubilee d'Elizabeth II, mon éditorial de 7h55 à RCF :

<< “Un jubilé très British donc très excentrique” : c’est officiellement l’esprit des festivités, cette semaine, du 70e anni-versaire du couronnement de la reine Elizabeth II. Excentriquement british, par exemple : les 90 millions de pintes de bière que vont écluser les pubs, autorisés à fermer deux heures plus tard que d’habitude… Excentriquement british, la traversée de Londres en liesse par une parade de dix mille personnes, mélange de militaires en grande tenue et de tableaux vivants en l’honneur, par exemple, des chiens et des chevaux de la reine… Excentrique surtout, et inimitablement britannique, le pique-nique géant du 5 juin auquel tout le royaume est appelé à participer sous toutes les formes, de la fête de quartier au barbecue entre voisins ; gigantesque Jubilee Lunch où les 56 millions d’Anglais pourront déguster le Jubilee pudding, issu d’un concours de recettes censé porter à la perfection – en l’honneur de la reine – cet anglissime gâteau à base de pain rassis, raisins secs, miel, cannelle et fleur d’oranger…

J’ai dit : les 56 millions d’Anglais. Pas nécessairement les autres, les sujets de la reine qui ne sont pas anglais : par exemple la majorité des 6 millions d’Ecossais ou des 1 million 900 000 Irlandais du Nord ! Le Brexit leur a ôté l’envie de festoyer. Les Ecossais étaient déjà tentés par l’indépendance… Les Nord-Irlandais commencent à se demander si leurs intérêts maintenant ne sont pas du côté de Dublin plutôt que de Londres... Après tout, le Royaume-Uni ne date que de 1708 : proclamé au XVIIIe siècle par une reine Stuart qui régna peu de temps, il pourrait peut-être disparaître au XXIe siècle, à la mort d’une reine Windsor qui aura eu le plus long règne de l’histoire d’Angleterre. Mais ne croyons pas forcément que les Anglais, même réduits à leur petit territoire, préfèreront se mettre en République plutôt que de couronner le roi Charles. Après tout, leur seule expérience républicaine remonte à l’effroyable Olivier Cromwell : et le souvenir de ce régime-là n’est pas de ceux qui donnent envie de chanter dans les pubs jusqu’à une heure du matin. >>