Russie, Ukraine etc : leçon de sagesse par Edgar Morin

C'est à lire d'urgence ici : https://www.nouvelobs.com/idees/20220526.OBS58953/guerre-en-ukraine-j-essaie-de-ne-pas-desesperer-par-edgar-morin.html

En lisant ce remarquable texte, je me souviens de nos conversations avec Edgar Morin quelque temps avant la chute de Gorbatchev : nous étions à Moscou, groupe d'intellectuels français invités par l'Union des écrivains soviétiques. Hébergés comme des officiels à la résidence Octobre – tapis rouges, plantes vertes et buste de Lénine en haut de l'escalier de marbre ! –, nous observions le bizarre climat qui régnait alors sous le nom de perestroika ("reconstruction") et qui se traduisait surtout à la télévision par d'interminables palabres de Gorbatchev lui-même à la porte des usines pour tenter d'expliquer à l'ouvrier moyen que l'URSS ne pouvait continuer comme ça et qu'il fallait des changements radicaux... Le changement radical n'allait pas tarder : éviction de Gorbatchev par la vieille garde du Parti, puis contre-putsch d'Eltsine et liquidation brutale de l'ère soviétique ; la "reconstruction" allait plutôt ressembler à une destruction économique et sociale et à une invasion de l'ex-URSS par les intérêts politico-financiers occidentaux. Ce qui devait inévitablement entraîner un retour de flamme, qui allait prendre la forme du poutinisme. On connaît la suite. Et j'adhère à la vision qu'Edgar Morin propose aujourd'hui, fort de sa longue expérience.