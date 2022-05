Glyphosate etc : un aveu jovial du gouvernement

...aveu qui en dit long sur l'inconsistance de la "transition écologique" officielle ! Ma chronique à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne :

<< "Sur le glyphosate, j’assume" : c’est ce que vient de déclarer Amélie de Montchalin pour justifier le rejet en 2018 de l’amendement d’interdiction du glyphosate, désherbant chimique utilisé massivement par l’agriculture industrielle mais accusé par l’Organisation mondiale de la santé d’être un cancérigène probable.

Que la très libérale Mme de Montchalin ait voté en faveur du glyphosate correspondait à sa doctrine économique. Mais depuis quelques jours, Mme de Montachalin est ministre de la Transition écologique : et ça, c’est contradictoire.

En effet le productivisme agro-industriel, avec ses outils chimiques comme le glyphosate, sont des agents du saccage environnemental et humain contre lequel lutte l’écologie intégrale : c’est-à-dire l’écologie authentique, celle que prône le pape François dans l’encyclique Laudato Si’, et que prônaient avant lui les papes Benoît XVI et Jean-Paul II ; une écologie du bon sens agronomique et sanitaire, sur laquelle peuvent se retrouver la plupart des courants de pensée, des plus religieux aux plus laïques – parce que la réalité est la même pour tout le monde.

Encore faudrait-il que les décideurs, ceux à qui les citoyens ont confié le pouvoir, fassent preuve de cohérence sinon de bonne foi. D’où le malaise provoqué dans l’opinion par la nomination, au portefeuille de l’écologie, de Mme de Montchalin : “personnalité qui n’a montré d’engagement ni sur les questions de biodiversité, ni sur les questions de climat”, souligne l’ONG écologique WWF.

Malaise renforcé par la nomination, comme ministre de l’Agriculture, de Marc Fresneau, qui lui aussi avait voté en 2018 contre l’interdiction du glyphosate…

Et ce refus d’interdire un pesticide accusé non seulement par les écologues, mais par la médecine internationale, Mme de Montchalin l’explique par cet argument : l’Union européenne ! Plusieurs Etats membres excluent a priori toute mise en cause des pesticides chimiques, et “nous ne pouvons pas faire cavalier seul pour quelque domaine que ce soit”, affirme Mme la ministre : ce qui limite singulièrement le champ d’action des gouvernants français dans tous les domaines… Peut-être faut-il y voir l’une des causes de l’abstentionnisme des électeurs ; mais c’est un autre problème. >>