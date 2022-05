Guerre d'Ukraine = guerre d'Irak ? Des Américains expriment leur mauvaise conscience

...et l'un d'eux semble être George W. Bush en personne. Mon éditorial à RCF (Radios chrétiennes de France) :

<< Décidément les Américains nous surprendront toujours. Hier matin au festival de Cannes, Woody Harrelson, un des acteurs principaux du film satirique intitulé Sans filtre dont on parle beaucoup ces jours-ci, donne une conférence de presse et déclare devant tous les journalistes, je cite : “Je suis le genre de mec qui trouve abominable qu'une superpuissance, du haut de toute sa puissance militaire, sans avoir été provoquée, attaque un pays comme l'Irak... heu pardon, l'Afghanistan... heu, le Vietnam... non, pardon, l'Ukraine !"

Stupeur générale de la presse ! On ne s’attendait pas à ce faux lapsus, véritable attaque volontaire contre 60 ans de politique étrangère américaine ; surtout de la part d’un pro du showbiz venu des Etats-Unis à Cannes au rendez-vous mondial de l’industrie du cinéma. Ceux qui ne partagent pas l’opinion de Woody Harrelson diront évidemment que sa boutade incendiaire est typique d’une certaine partie des milieux culturels et que les opinions politiques des acteurs n’intéressent personne, surtout quand ils critiquent leur propre pays, etc.

Mais là où ça se corse, c’est quand on apprend que l’ancien président des Etats-Unis George W. Bush lui-même, quelques jours plus tôt, prononçant un discours à Dallas, avait fait – mais involontairement – le même lapsus que Woody Harrelson. Voulant parler contre la guerre de Poutine, Bush a dit, je le cite : “la décision d'un seul homme de lancer une invasion totalement injustifiée et brutale de l'Irak… euh, je veux dire : de l'Ukraine..."

Est-ce l’inconscient de Bush qui parlait ? De la part d’un ancien président (justement celui qui avait décidé et lancé, sur des prétextes fabriqués, sans aucun motif légitime, une invasion de l’Irak causant des centaines de milliers de morts et provoquant l’apparition de Daech), confondre ainsi la guerre illégitime d’Ukraine avec la guerre illégitime d’Irak ressemble à un lapsus freudien. On ne sait pas ce qu’en penseront les politologues. Mais on devine ce que les psychologues pourront en dire, et quel diagnostic ils poseront. >>