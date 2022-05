Vers la guerre thermonucléaire en Europe : “euphorie” US, “somnambulisme” des Européens

Dans Le Figaro (9/05), Henri Guaino constate que nous marchons vers la guerre mondiale en “somnambules” poussés par Biden. Dans Le Monde (10/05), Piotr Smolar, correspondant à Washington, révèle “l’inavouable euphorie de Washington contre Moscou” :

Extraits de l'article de Smolar :

<< Washington réfute toute idée de cobelligérance. Toutefois (…) le Moskva, navire amiral de la flotte russe, aurait-il pris l’eau sans renseignements américains ? Le tir d’un missile Neptune a certes été déclenché par les Ukrainiens, infligeant une humiliation à l’armée russe. Mais le 6 mai, le Washington Post a affirmé que ce succès n’aurait pas été possible sans la contribution préalable des Etats-Unis. De quelle nature ? Brouillard volontaire. « L’Ukraine combine les informations que nous et d’autres fournissons avec le renseignement qu’elle rassemble elle-même, et ils prennent leurs propres décisions », a expliqué le porte-parole du département de la défense, John Kirby. Ce dernier répondait, le 5 mai, à une autre révélation du New York Times. Selon le quotidien, l’armée américaine aurait permis de localiser et de tuer une douzaine de généraux russes. Un chiffre spectaculaire. (…) Cette succession de révélations (…) trahit l’inavouable euphorie qui a saisi une partie du « blob », surnom donné au petit cercle des experts en politique étrangère, aux vues consensuelles, au-delà des lignes partisanes. La guerre déclenchée en Ukraine par la Russie le 24 février est d’une grande clarté morale, avec un agresseur et un agressé. Mais ce contexte et la surenchère de livraisons d’équipements militaires à Kiev (3,7 milliards de dollars) n’effacent pas les interrogations sur la stratégie américaine. (…) Contrairement aux Européens, les Etats-Unis ne font même pas mention d’une nécessaire issue diplomatique, dans deux mois ou dans deux ans. D’où la surenchère rhétorique, l’usage répété du mot « paria » pour décrire la Russie, la volonté d’accentuer les sanctions économiques. Quel est le but du soutien américain à l’Ukraine ? Jusqu’où, et pendant combien de temps ? (…) « Parler de victoire et d’affaiblissement de la Russie est assez alarmant, souligne Charles Kupchan, chercheur au ‘Council on Foreign Relations’. Le discours actuel se focalise sur les besoins ukrainiens : plus de Stinger et de Javelin, de munitions et de drones… Mais je n’entends pas parler d’objectifs de guerre. Où va-t-on ? L’OTAN devrait en discuter en interne, et avec les Ukrainiens. Dans un monde idéal et agréable, l’Ukraine reprendrait toute la Crimée et le Donbass. Mais est-ce faisable et stratégiquement sage ? Ou dangereux, car élevant le risque d’escalade ? » (…) Pour l’heure, de telles réserves sont presque inaudibles dans le débat américain. « Il faut qu’on arrête de parler de “victoire” en Ukraine, quelle que soit la signification, écrivait sur Twitter Aaron David Miller, ancien diplomate et expert au Carnegie Center, le 29 avril : (…) L’objectif final de l’Ukraine et les nôtres ne sont pas forcément alignés. » >>