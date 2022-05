195 millions de dollars pour... ça :

Ma chronique à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne – Le 9 mai à New York, un des portraits sérigraphiés en série de Marilyn Monroe par Andy Warhol s’est vendu en quatre minutes et pour 195 millions de dollars :

<< ...Il s’est vendu en quatre minutes parce que Warhol est l’un des fétiches de la société de consommation. Et 195 millions de dollars parce que l’art des “artistes sans art”, comme l’appelait Jean-Philippe Domecq dans son excellent livre de 1994 sur l’art contemporain, est aujourd’hui l’un des domaines préférés de la spéculation financière. Warhol ne s’en cachait pas, je le cite : “ Être bon en affaire, c'est la forme d'art la plus fascinante... Gagner de l'argent est un art, et les affaires bien conduites sont le plus grand des arts”. Commentaire admiratif de la revue Beaux-Arts Magazine à Paris en 1999 : “Warhol restitue un aspect essentiel des documents qu'il utilise : leur nature d'images déjà imprimées et divulguées par la grande presse, leur nature de CLICHÉ dans tous les sens du mot. L’artiste accentue encore l'aspect cliché de ces images, et la multiplication achève de leur faire perdre leur sens”.

Clichés, banalité, non-sens : c’est l’extrême ambiguité non seulement d’Andy Warhol mais de tout l’art contemporain. Sous couleur d’ironiser sur la société de consommation et de gaspillage, cet art est à son service et la glorifie. Le système économique produit ainsi ce que l’on appelle aujourd’hui une culture : l’art d’un monde sans art, dont l’argent est le seul but. Pour paraphraser Pierre Brasseur dans le vieux film La Métamorphose des cloportes : “Sur le plan de l’arnaque – rien, je dis : rien – n’est comparable à l’art contemporain…”

On peut se demander comment des professionnels de la critique, écrivant pour de grandes institutions et des “journaux de référence”, peuvent prendre cet art au sérieux autrement que sur le plan financier. Réponse : ils ne parlent pas de cet art comme si c’était de l'art ; ils le célèbrent en tant que produit d’un milieu social, reflet de l’air du temps, ou expression de minorités ethniques, sexuelles etc – et lui donnent ainsi le surcroît de légitimité impérieuse qui flatte l’estime de soi chez les acheteurs multimilliardaires. C’est ainsi qu’une photo sérigraphiée se vend aujourd’hui plus cher que des chefs d’œuvre de van Gogh, de Klimt ou de Modigliani... On peut en conclure que l’époque marche sur la tête. On peut aussi penser que ça ne peut plus durer très longtemps. >>