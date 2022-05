Cibles nucléaires de Moscou : Paris, Berlin et Londres

...selon la TV russe ! C'est la spirale du pire. Mon éditorial à RCF :

<< C’est de l’actualité chaude et même brûlante : des millions de téléspectateurs russes viennent de voir, aux informations de Rossiya-1 (chaîne de télévision de Moscou) une séquence sur une attaque nucléaire russe. On y explique, à l’aide d’une carte avec animation lumineuse, comment le missile Sarmat – nouvelle arme russe à ogives nucléaires multiples – peut raser Paris, Berlin et Londres, et cela à une vitesse inouïe : pour atteindre Paris en décollant de Kaliningrad, le Sarmat “ne mettrait que 200 secondes”, explique la chaîne Rossiya-1. Les performances du missile nucléaire Sarmat étaient déjà connues des services de renseignement occidentaux. Ce qui est nouveau, c’est qu’une chaîne de télévision grand public diffuse une séquence pareille. Et à une heure de très grande écoute… Et ce qui est révélateur, c’est que la chaîne Rossiya-1 (se faisant de toute évidence la voix du Kremlin) indique, comme cibles de cette frappe nucléaire majeure, des capitales exclusivement européennes : il ne semble pas question de raser Washington. Et cela, bien que Joe Biden, soutenu dans ce domaine par un Sénat unanime, vienne d’annoncer un colossal effort financier américain (33 milliards de dollars dont 20 milliards d’aide militaire) pour doter l’armée ukrainienne d’armes offensives lourdes…

Les Etats européens aussi envoient des armes en Ukraine, mais beaucoup moins – évidemment – que les Etats-Unis... Pourtant la télévision de Poutine parle de détruire des villes européennes et non des villes américaines. Que faut-il comprendre ?

Je ne suis pas kremlinologue. Je laisse à nos retraités de l’état-major ou du renseignement le soin d'étudier ce danger thermonucléaire au cours des débats de nos propres chaînes d’information. Pour ma part, je me contenterai (si j’ose dire) de regarder avec stupeur et tremblement le chemin parcouru en quelques semaines : début avril on en était au soutien humanitaire, début mai on frôle la troisième guerre mondiale. Alors prions pour la paix. Et pour le retour à la raison. >>