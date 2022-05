Pandémie, guerre, crash économique : la globalisation ultralibérale aura fait le malheur du monde

Ayant expliqué dans son enseignement la nocivité du matérialisme occidental mondialisé, le pape François donne le point de vue du Saint-Siège sur la guerre en cours : la stratégie US et "les aboiements de l'OTAN aux portes de la Russie" sont sans doute l'une des causes de l'invasion damnable de l'Ukraine par Poutine...

Mélange de crise sanitaire, de crise économique et de crise guerrière avec menace de feu nucléaire sur l'Europe (envisagé froidement par Moscou et par Washington), ce qui se passe était pressenti depuis trente ans par ceux qui résistaient à la globalization américaine. Résumé : 1. la pandémie a mis en évidence la nocivité de la massification turbocapitaliste de la planète avec délocalisation de nos industries, y compris sanitaires ; 2. l'aventure destructrice de Poutine est le résultat de l'encerclement de la Russie entrepris par Washington après la chute de l'URSS : les "aboiements de l'OTAN", selon l'expression du pape. Éventuellement mortelle pour les Européens, cette stratégie américaine montre ce qui se cachait derrière le boniment ides nineties sur l'universalisation de la démocratie par le néolibéralisme... Ce que confirme aujourd'hui la convergence, autour de Joe Biden, des fanatiques démocrates héritiers de feue Madeleine Albright (mettre le feu au monde pour imposer partout l'ultralibéralisme) et des incendiaires néoconservateurs genre Robert Kagan (détruire la Russie à tout prix, fût-ce en sacrifiant les Européens). Le retour de ces gens au pouvoir depuis la chute de Donald Trump a été pour Poutine le signal fatidique. Le résultat est sous nos yeux.



Qui peut faire ce constat en ce moment ? Un petit reste de non-conformistes. Ceux qui l'expriment sur les réseaux sociaux sont criblés d'insultes atroces : au mieux ils sont traités de microcéphales par les rabâcheurs de l'atlantically-correct ; au pire on les accuse d'être les complices rétrospectifs de Staline, d'être rémunérés par le FSB ou Gasprom (ou les deux à la fois), d'épouser le point de vue du "pape rouge" François, etc. Étant habitués aux insultes depuis qu'ils ont commencé à contester la globalisation libérale à la fin du siècle dernier, les non-conformistes accueillent avec flegme ces nouvelles vitupérations. Leur résistance intellectuelle continuera jusqu'à l'arrivée des ICBM ; peut-être même au-delà, si Dieu leur prête vie là où ils seront.