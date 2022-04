Allons-nous déclencher la machine infernale ?

'Dr Folamour' : nos commentateurs aussi ont l'air d'avoir appris à "aimer la bombe". Les Européens vont à reculons vers la Troisième Guerre mondiale. Nos médias ironisent sur les avertissements nucléaires de Poutine comme si de toute évidence il s'agissait de bluff... Ma chronique aux radios Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Fidélité Mayenne :

<< Un pas vers la guerre générale pourrait être franchi. Le président Biden annonce de jour en jour des degrés supplémentaires d’armes lourdes livrées à l’Ukraine : "drones tueurs" Phoenix Ghost ou Switchblade, obusiers Howitzer, hélicoptères d'assaut, toutes choses que Biden refusait à Kiev il y a encore trois semaines. Pour ne pas être en reste, des gouvernements européens livrent eux aussi des armes offensives malgré la faiblesse de leurs arsenaux : ainsi la France va envoyer à Kiev une partie de son tout petit nombre de canons automoteurs Caesar. Devant les membres de l’OTAN réunis sur la base de Ramstein en Allemagne, le chef d’état-major du Pentagone déclare que cette réunion a pour objectif de faire gagner l’armée ukrainienne. Lundi, le secrétaire américain à la Défense a déclaré que le but des Etats-Unis est de “voir la Russie affaiblie”.

Mais ça, c’est la ligne rouge qui transforme les Occidentaux en cobelligérants, répond le ministre russe Sergueï Lavrov. Lundi soir il déclare pour la deuxième fois qu’une extension du conflit peut dégénérer en guerre nucléaire mondiale. Je cite Lavrov : “Le danger est grave et réel, il ne faut pas le sous-estimer !”

Or les Occidentaux ont l'air de sous-estimer ce danger. Avec une certaine incohérence, ils estiment que Poutine a perdu la raison en déclenchant une guerre, mais en même temps, qu’il n’appuiera pas sur le bouton nucléaire… C’est un pari, parce que nous n’avons aucun moyen d’évaluer ce qui se passe réellement dans la tête de gens comme Poutine et Lavrov.

Nous savons pourtant que selon eux le monde russe ne fait que se défendre contre le monde américain, qu’ils accusent d’assiéger la Russie depuis la chute de l’URSS. Toujours selon eux, les extensions de l’OTAN à des pays anciennement soviétiques sont une menace virtuelle contre les intérêts vitaux de la Russie : c’est ainsi qu’ils interprètent l’aide militaire de plus en plus lourde et massive que Washington apporte à l’Ukraine – et les dernières déclarations de la Maison Blanche ont étrangement l’air de confirmer les craintes de Moscou. Ces craintes, s’ajoutant aux insuccès de l’armée russe sur les fronts d’Ukraine, sont-elles capables de pousser le Kremlin à déchaîner le feu nucléaire sur l'Ukraine ? voire sur des pays d’Europe, ou même sur les Etats-Unis malgré leur grande capacité de riposte ? On n’en sait rien. On est réduit aux conjectures… Nous sommes assis autour d’une machine infernale. Prions pour que le bon sens revienne à temps. >>