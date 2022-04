Macron II oeuvrant vraiment à la "transition écologique" ? Excusez-moi d'être sceptique...

Son bilan parle pour lui. Mon éditorial de 7h55 à RCF :

<< Si j’en crois le discours d’Emmanuel Macron hier soir, le nouveau quinquennat va entreprendre vraiment la transition écologique. Surprise… Car la transition écologique n’a été que fragmentaire sous le quinquennat précédent, et rappelons-nous le sort de Nicolas Hulot ou de la Convention climat. Oui : sans faire de procès d’intentions, ce serait une vraie surprise si Emmanuel Macron mettait réellement en route la transition écologique.

En effet cette transition est très exigeante. Elle impliquerait plusieurs ruptures avec le modèle économique suivi lors du premier quinquennat.

– Première rupture, qui serait la plus radicale de toutes : il faudrait faire diminuer la consommation d’énergie ! Alors que jusqu’ici on restait sur le modèle ancien, qui veut une croissance perpétuelle de cette consommation… Et la consommation d’énergie ce n’est pas seulement ce que nous consommons vous et moi : c’est aussi (peut-être principalement) ce que consomment des industries comme le numérique, qui semble promis (de 4 G en 5 G etc) à une ascension perpétuelle et terriblement énergivore. Or on imagine mal Emmanuel Macron réduisant les activités de la “start-up nation” !

– Il y aurait aussi une autre rupture à opérer pour lancer une transition écologique : il faudrait rompre avec l’idée que l’écologie n’a pas à se soucier du social et réciproquement. C’est en vertu de cette idée (fausse) que le précédent quinquennat a déclenché une révolte sociale dont il n’avait pas prévu l’ampleur. Il n’y aura transition écologique que lorsque les classes défavorisées n’auront plus l’impression qu’on les empêche de vivre, elles et elles seules, avec toutes ces histoires – et lorsqu’elles verront que tous les milieux sociaux sont concernés par l’effort collectif.

– Effort qui suppose une planification : mot qui fait sursauter les économistes libéraux... Mot qui figurait dans le programme du candidat de la gauche militante... Et mot qu’Emmanuel Macron a fini par adopter dans son programme entre les deux tours... Sacré virage dans son vocabulaire ! Car maintenant qu’il l’a dit, il va devoir le faire. >>