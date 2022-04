Entre le débat d'hier soir et les résultats de dimanche

Gardons-nous de voir le débat Macron - Le Pen avec des oeillères. On n'a pas assisté au combat de la Compétence contre l'Ignorance, mais à celui de deux fragilités dont l'une était plus agile que l'autre :

► Le débat d'hier soir est un nouvel exemple du naufrage de la notion de "chef de l'Etat" : les deux prétendants ont parlé de sujets qui n'avaient rien de présidentiel, et souvent comme des subalternes énervés.

► Si la notion de "chef de l'Etat" a sombré (depuis plus de vingt ans), c'est pour quatre raisons au moins : 1. la société consumériste a rendu inaudible le politique en effaçant l'idée de destin collectif ; 2. la techno-bureaucratie de l'Union européenne – que M. Macron appelle inexactement "l'Europe" – délégitime en pratique les gouvernements nationaux ; 3. le quinquennat transforme les présidents en ustensiles jetables ; 4. ces trois facteurs sont aggravés en permanence par le tapage obsessionnel des télévisions.

► Marine Le Pen, pourtant nationaliste, a trébuché sur sa dette bancaire envers un pays étranger devenu hostile. La cause de cette dette russe est le refus des banques françaises de prêter au parti de Mme Le Pen, mais cette dernière n'a pu démontrer que l'Elysée ait eu un rôle dans ce refus. Par ailleurs, M. Macron a toujours souhaité la cheffe du RN comme adversaire du second tour 2022... On imagine qu'il aurait été plus embarrassé face à M. Mélenchon. Voire à M. Barnier, si la primaire LR ne lui avait préféré Mme Pécresse (avec le succès que l'on sait).

► Plusieurs journaux ce matin daubent sur Mme Le Pen qui ne serait, disent-ils, pas "au niveau". M. Hollande ne l'était guère : ça ne l'empêcha pas de battre M. Sarkozy... D'autre part la notion de "niveau" n'est pas très populaire : la société française actuelle ne supporte plus l'arrogance des experts, dans laquelle M. Macron s'est encore drapé hier soir avec des dédains qui auraient pu, par contrecoup, jouer en faveur de son adversaire. Si finalement ce n'a pas été le cas (on verra ça dimanche), c'est que Mme Le Pen reste marquée par certains tics nuisibles de son milieu d'origine : je veux parler, dans son programme, des lubies et bricolages de conseillers techniques discrets de l'ultradroite, lubies que M. Macron allait facilement épingler. Mme Le Pen a choisi de mettre en avant ces propositions "concrètes", qui sont fragiles, et de peu critiquer le bilan de M. Macron, bien qu'il soit encore plus fragile. Elle pensait ainsi asseoir sa nouvelle image rassurante et constructive... Elle semble n'avoir abouti qu'à remettre en scène l'incompétence gestionnaire prêtée à l'ultradroite.



► M. Macron sera probablement réélu dimanche. On serait surpris que ce soit pour mettre en oeuvre la conversion écologiste qu'il affiche en ce moment (pour la seconde fois, rappelons-le : et souvenons-nous du sort de la convention climat !). À ce sujet aussi Mme Le Pen aurait pu l'attaquer hier soir, au lieu de se contenter de le traiter de "climato-hypocrite" sans en dire plus... Pour ça il aurait fallu qu'elle ait rompu totalement avec la vieille hostilité des conservateurs à l'encontre de toute écologie sérieuse ; or en l'écoutant on devine que ce n'est pas le cas. Et en cela aussi, elle a facilité la tâche de M. Macron. Il fallait s'y attendre.*

* Que les zemmouro-maréchaliens ne disent pas qu'avec leur candidat les choses se seraient mieux passées ! Il aurait fallu que M. Zemmour accède au second tour au lieu de s'écrouler. Et si (chose impossible) M. Zemmour y avait accédé, le travail de M. Macron aurait été encore plus facile qu'envers Mme Le Pen.