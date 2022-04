La Semaine Sainte des catholiques croyants

« Jeudi Saint : chaque eucharistie rend présente cette première Cène où Jésus s'est donné à nous en nourriture pour nous changer en Lui. En Lui nous sommes introduits au coeur de toute la création, de tous les temps et de tous les lieux, dans le sein du Père où Jésus demeure... Autour de l'Agneau, sur la sainte patène, en cet instant, tous se trouvent rassemblés : les vivants et les morts, les saints et les pécheurs, l'Eglise triomphante et l'Eglise militante*, dit magnifiquement Jean de Cronstadt dans Ma vie en Christ. »



(Parole et prière, n° 142)