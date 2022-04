Semaine sainte des catholiques croyants. Leur seule "identité" vitale, c'est la foi en Jésus mort et ressuscité ! Hans Urs von Balthasar commente la Passion selon saint Jean :

<< Dans la Passion selon saint Jean, Jésus marche royalement à travers sa souffrance. C’est volontairement qu’il se laisse emmener, souverainement qu’il répond à Anne avoir toujours parlé ouvertement ; il déclare sa royauté devant Pilate : une royauté qui consiste à témoigner de la vérité, c’est-à-dire à attester par son sang que le Père a aimé le monde jusqu’au bout. C’est comme un roi innocent que Pilate le présente au peuple qui crie “à mort !”. “Dois-je crucifier votre roi ?”, demande Pilate ; et, livrant Jésus pour le supplice, il fait faire l’inscription “le roi des Juifs”. Et ceci dans les trois langues du monde, irrévocablement. La croix est le trône royal d’où Jésus “attire à lui” tous les humains et d’où il fonde son Eglise, confiant sa mère au disciple bien-aimé et à la communauté des apôtres, et qu’il en achève la fondation en lui léguant en mourant son Esprit vivant – qu’il insufflera à Pâques. Devant le “mystère flamboyant de la Croix” (fulget Crucis mysterium), suprême révélation de l’amour de Dieu, l’homme ne peut que se prosterner dans l’adoration. >>