Guerre Russie-Ukraine : "Parlez-en à votre psy..."

Émission révélatrice à Europe 1 il y a trois jours : pièce à conviction sur ce qu'est devenue la société occidentale... Ma chronique à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne :

<< Même devant un drame comme celui de l’Ukraine, nos sociétés occidentales restent ce qu’elles sont devenues : l’empire du Moi et des psy ! Grande invitée d’une radio avant-hier, une psychanalyste déclare que les images violentes de l’Ukraine s’ajoutent à nos angoisses intimes et que beaucoup de gens ici en parlent à leur médecin. Je la cite : "On s'accroche à l'espoir que ça va s'arrêter, que le dictateur va être puni et qu'il va y avoir à un moment donné une autre vie…" Si j’en crois cette psy, la France ne fait pas la guerre mais le téléspectateur français ferait une névrose de guerre… Je la cite encore : “Dans notre société individualiste et démocratique, on s’intéresse énormément à soi-même et à ses problèmes… Lorsqu’on ressent des angoisses il est nécessaire de s’interroger sur son mal-être… Comment me débrouiller avec le présent ?”, etc.

Voilà donc où nous en sommes. Ce que le monde officiel nous conseille de faire n’est pas de chercher à comprendre les causes du désastre entre la Russie et l’Ukraine. Ni de réfléchir aux responsabilités des Occidentaux dans cet engrenage. Ni de prendre conscience de l’épouvantable réalité que serait un conflit, fatalement nucléaire, entre la Russie (surarmée dans ce domaine) et l’OTAN dont nous faisons partie…

Non : le monde officiel nous conseille de parler à notre psy des images que nous voyons chez nous à la télévision, forcément traumatisantes puisque ce sont des images de maisons démolies et de foules de réfugiés. Tout se passe comme si la seule réalité qui compte aujourd’hui n’était même pas la flambée des prix et la crise économique dues à la guerre, mais seulement la relation triangulaire entre l’image, le spectateur et le psychothérapeute…

Pendant ce temps le peuple ukrainien souffre concrètement, dans sa chair et dans ses biens, pris dans le maelström sanglant d’une guerre due au revanchisme du Kremlin, mais aussi au non-respect des accords de Minsk II par le gouvernement de Kiev, et à la politique américaine à l’Est depuis vingt ans. Cette accumulation générale d’erreurs, de fautes et de crimes mériterait un débat informé et lucide. Au lieu de cela, le monde officiel nous parle de notre ressenti et de l’état de nos nerfs ! D’ici peu sans doute, nous aurons à la télévision des émissions interactives d’aide psychologique. >>