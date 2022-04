Le cas Zemmour : pourquoi cette chute en vrille

Mon éditorial de 7h55 à RCF ce matin :

<< Parmi tous les candidats éliminés au premier tour de la présidentielle, un cas me paraît frappant : celui d’Eric Zemmour. Son petit score de 7 %, précédé d’une chute de 8 ou 9 points en deux mois, signifie certainement quelque chose.

D’abord il faut se souvenir que Zemmour était un phénomène médiatique issu de la télévision ; elle avait lancé sa candidature au point d’en faire le sujet numéro 1 pendant des semaines entières. Le dégonflage de cette candidature a coïncidé avec le début de la campagne générale, quand le sujet Zemmour a cessé de monopoliser l’info.

Ensuite, il y a ce chiffre de 7 %. Il est proche des 8 % de François-Xavier Bellamy en 2019 pour le parti Les Républicains aux européennes : un 8 % qui était alors le plus mauvais score historique de LR. Bellamy avait réduit son socle électoral à un seul milieu social : le plus conservateur... La campagne de Zemmour n’a parlé qu’à ce même milieu social, et a obtenu un score comparable à celui de Bellamy.

Comparable, mais un peu plus faible... Et là, on peut se demander si un certain nombre d’électeurs croyants n’ont pas fait défaut à Zemmour à cause de la façon dont il parle de l’Eglise catholique.

Ses attaques fréquentes contre le pape François ont choqué. De même que ses attaques contre des prêtres, et même contre des choses purement religieuses comme le projet de parcours catéchétique dans Notre-Dame de Paris restaurée : projet qualifié de “progressiste” par Zemmour, on se demande bien pourquoi ! Surtout en sachant que par ailleurs, ce candidat se posait en seul défenseur du catholicisme ! Mais une version du catholicisme assez éloignée de ce qu’enseigne l’Eglise catholique réelle…

Un candidat à l’élection présidentielle en France doit se garder de confondre les domaines. Il doit se souvenir que dans un pays régi par des lois de laïcité, le politique s’interdit d’intervenir dans le religieux… Eric Zemmour a commis cette erreur, parmi un certain nombre d’autres, durant sa campagne. Ces erreurs additionnées expliquent qu’il soit tombé en perte de vitesse, puis en vrille, et que le phénomène révolutionnaire annoncé se solde par un échec électoral cuisant. >>