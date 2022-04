"30 % d'abstentions à la présidentielle" ? Pourquoi ?

Si cette prévision des sondeurs se vérifie le 10 ou le 24 avril, ce sera une preuve supplémentaire du déraillement du système politique français... Ma chronique à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne :

<< Dans quatre jour le premier tour de la présidentielle… D’où vient ce malaise dans l’opinion, cette impression que la campagne présidentielle “n’a pas vraiment eu lieu” ? D’où vient cet abstentionnisme annoncé par les instituts d’opinion, selon lesquels 30 % des électeurs auraient l’intention de rester chez eux ? 30 % est un chiffre énorme pour une élection présidentielle… On peut trouver plusieurs explications.

– Certains ont pu croire que les jeux étaient faits d’avance et que le président sortant serait fatalement réélu, ce qui privait l’élection d’intérêt en supprimant le suspense. Les enquêtes de la semaine dernière montraient un Macron en recul et une Le Pen en ascension, avec un écart resserré : mais y a-t-il là de quoi réveiller l’opinion ? On verra ça dimanche soir.

– D’autres commentateurs estiment que, Macron ayant à peine participé à la campagne, les candidats d’opposition ont boxé dans le vide. L’argument ne tient pas : en effet, depuis l’instauration de l’élection du président au suffrage universel direct, en 1962, aucun président sortant n’est jamais descendu dans l’arène avant le débat du second tour... Macron s’est donc comporté comme ses prédécesseurs. (Sauf évidemment François Hollande en 2017, mais c’était un cas spécial).

– Enfin il y a des gens pour estimer que, dans cette présidentielle 2022, les candidats n’étaient pas à la hauteur... C’est vrai de certains, mais pas de tous.

Non : l’abstentionnisme décelé par les sondages doit avoir d’autres causes, plus profondes. Et plus inquiétantes, parce que ces causes-là affecteraient le fonctionnement des institutions et l’attachement à la démocratie représentative. Est-ce parce que les citoyens réagiraient désormais comme des consommateurs ? Ou parce que les réseaux sociaux leur sembleraient plus “participatifs” que les élections ? Ou parce qu’ils auraient l’impression que voter ne sert à rien parce que tout se règlerait en coulisses, dans les conseils d’administration des multinationales ? Je serais bien embarrassé pour le dire. Je m’en tiens pour l’instant à constater que la Cinquième République aurait besoin d’une révision. Personne, sauf peut-être les technocrates financiers, ne peut croire qu’une démocratie reste viable si elle est désertée par le peuple… >>