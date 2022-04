Ces jeunes qui veulent jeûner pour le Carême

Un sondage IFOP réalisé fin février fait penser à un article récent de l'hebdomadaire du diocèse de Paris (commenté dans notre blog, 26/03)... Mon éditorial d'aujourd'hui 7h55 à RCF :

<< Voilà un sondage surprenant et qui tombe à pic en cette fin de Carême ! Selon une enquête de l’IFOP qui vient de paraître, plus d’un Français sur quatre pratiquent le jeûne, dont 61 % pour leur santé… mais 27 % pour des raisons religieuses. Et c’est d’actualité : car parmi ces 27 %, 59 % pratiquent le jeûne ces jours-ci parce qu’ils sont musulmans et que c’est le mois du ramadan ; au même moment, 27 % des sondés déclarent qu’ils pratiquent le jeûne “parce que c’est le carême”. Mais voici la constatation surprenante : la moitié des Français qui déclarent jeûner pour des raisons religieuses sont âgés de 18 à 24 ans... Dans Paris Notre-Dame, l’hebdomadaire du diocèse de Paris, Caroline Wilders, responsable de l’aumônerie catholique des étudiants de Nanterre, expliquait récemment que beaucoup de jeunes sont à la recherche de "règles strictes à appliquer" : “la société est devenue tellement floue, dit-elle, que les jeunes désirent un ancrage, quelque chose de sûr sur lequel s’appuyer”.

Donc il existe aujourd’hui une catégorie de jeunes qui ne se trouvent pas à l’aise dans notre climat ultralibéral de “déconstruction” (de toutes les normes et de toutes les règles) : ils ne se sentent pas bien dans cette société que l’on qualifie maintenant de “liquide” et qui est le résultat d’un processus de dérégulation dans tous les domaines, processus enclenché depuis les années 1990. Une partie de la nouvelle génération juge que cette mode de la déconstruction est un truc de vieux : d’où la formule ironique et polémique “OK boomer”, venue des Etats-Unis en réaction contre cette mode inventée à l’origine, selon les jeunes, par la génération du Baby boom. Je ne sais pas à quel point on doit incriminer les boomers... Mais ce qui paraît évident, c’est que le relativisme intellectuel et moral des années 90 a pris un coup de vieux.

Avec tout de même une nuance : jeûner pour des raisons religieuses, ce n’est pas (ou ne devrait pas être) simplement une posture psychologique. C’est, ou ça devrait être, un chemin de conversion pour changer notre propre vie. Et c’est évidemment une autre paire de manches. >>