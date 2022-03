Privatisation rampante de l'Etat sous emprise néolibérale

Nouvel exemple de cette dérive amorcée sous Sarkozy : l'affaire McKinsey, épinglée par une commission d'enquête du Sénat ! Ma chronique à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne :

<< Je ne me mêle pas de la bataille présidentielle et ne soutiens aucun des candidats ! Il y a cependant une affaire dont il faut parler, non pour chercher querelle au président sortant, mais parce que cette affaire montre le vertige qui saisit l’Etat républicain depuis une vingtaine d’années. Je veux parler de la privatisation croissante de fonctions que l’Etat se réservait à juste titre : il les délègue aujourd’hui à des groupes privés, pratique qui caractérise les Etats-Unis mais qui est étrangère à la culture politique européenne (et surtout française). Pratique dont le résultat aux Etats-Unis est de mettre souvent les décisions de l’Etat au service d’intérêts privés, comme on le vit en 2003 avec l’invasion de l’Irak dans l’intérêt de la multinationale pétrogazière Halliburton, fournisseur également de l’armée américaine… Des énormités pareilles n’ont pas encore droit de cité en France, mais nous avons ici l’embauche de groupes de consultants américains pour s’occuper d’affaires publiques françaises – ce qui nous coûte des millions d’euros, car ces groupes sont chers.

Dans un rapport de la commission d’enquête sénatoriale française, je lis par exemple qu’au moment de la réforme des retraites l’Etat a versé des millions d’euros au cabinet new-yorkais McKinsey (implanté à Paris) pour qu'il oriente la “transformation en profondeur” de la Caisse nationale d’assurance vieillesse ! Impressionnant mélange des genres, sachant que la conception américaine des retraites est incompatible avec la conception française... Et cette opération américaine a coûté 957 000 euros à la République française, avant que l’Elysée ne finisse par ajourner son projet de réforme !

Cette mode des cabinets de conseil américains ne date pas d’hier. Elle a commencé sous Nicolas Sarkozy, pour s’étendre ensuite et devenir un réflexe de nos gouvernants au nom, disent-il, “de la RGPP” (révision générale des politiques publiques). Témoignage d’une ex-ministre : “Les gouvernements successifs ont été dans une logique de liquidation des savoir-faire de l’Etat. Les ministères ont perdu des milliers d’agents. Et après, on va payer beaucoup plus cher des cabinets de conseil américains !”

Il faut en parler parce que c’est un signe du malaise politique français. Ce malaise a commencé sous la droite. Il s’est amplifié sous la gauche. Il culmine aujourd’hui. Et c’est un problème beaucoup plus profond que la plupart des sujets de la campagne présidentielle. >>