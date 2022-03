Une présidentielle minée par l'abstentionnisme ?

Et pourquoi ce déficit démocratique ? Ma chronique de 7h55 à RCF :

<< Dans treize jours ce sera le premier tour de la présidentielle : le "grand tournant quinquennal", le "centre nerveux de la Ve République" ! Pourtant les enquêtes nous disent qu’il faut s’attendre à un abstentionnisme sans précédent dans une présidentielle : peut-être jusqu’à 30%, selon Jérôme Sainte-Marie, alors qu’en 2002, pour le second tour (Jacques Chirac contre Jean-Marie Le Pen), l’abstention – considérée alors comme un record – avait à peine dépassé 20 %...

Pourquoi ce gros déficit en 2022 ? Parce qu’il n’y a pas eu de campagne mobilisatrice. Pour trois raisons. D’abord deux candidates de partis autrefois importants ont eu peu d’écho dans l’opinion publique. Ensuite, Emmanuel Macron n’est pas vraiment descendu dans l’arène. Enfin, la guerre d’Ukraine accapare beaucoup de médias : pour eux la présidentielle n’est plus la grande priorité.

Résultat, le futur président de la République pourrait être “mal élu” comme disent les politologues : n’être l’élu que d’une minorité trop faible pour créer un “état de grâce” (autre expression consacrée). D’où un vide politique qui laisserait la place aux mécontentements sociaux ; et on connait leur virulence dans la société actuelle.

D’autant plus que, 49 jours après le second tour de la présidentielle, les législatives pourraient produire une Assemblée nationale sans vraie majorité de soutien au chef de l’Etat. Auquel cas le gouvernement serait aussi difficile à former qu’en Allemagne. L’exercice du pouvoir serait un marchandage permanent entre groupes parlementaires. Et l’élu(e) du 24 avril à l’Elysée ne pourrait pas appliquer son programme, quel qu’il soit… C’est l’esprit même de la Constitution de 1958-1962 qui disparaîtrait. On voit l’ampleur de l’enjeu. Et finalement la fragilité des institutions, quand leur fonctionnement est à la merci de l’air du temps, de la mobilisation des médias, ou du talent des candidats. Le général de Gaulle après 1962 pensait avoir refondé et stabilisé la démocratie française pour longtemps ; mais depuis, le monde a changé et la stabilité n’est plus une vertu à la mode. La durée non plus… >>