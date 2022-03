La Corse autonome... et ce que cela implique pour les autres régions de l'Hexagone

Mon éditorial de 7h55 à RCF, Radios chrétiennes de France :

<< Robespierre doit se retourner dans sa tombe : voilà que la République indivisible envisage l’autonomie pour un département français de la métropole ! Et ce département est justement la Corse, mère-patrie de Napoleone Buonaparte qui fit encore plus que Robespierre pour centraliser la France au profit de Paris ! Paradoxe de l’histoire…

Car l’histoire peut réserver bien des surprises – à condition de la connaître, ce qui était le cas autrefois d’une foule de Français : par exemple à l’époque de Péguy... (Poussons l’optimisme jusqu’à croire que c’est toujours le cas aujourd’hui). Et si on connaît l’histoire de l’Hexagone, si on la rapporte aux régions surplombées par Paris depuis des siècles mais dont l’identité (loin de s’affaiblir) persiste dans le monde nouveau, on voit que la Corse est loin d’être la seule à mériter d’être reconnue dans sa personnalité culturelle et son désir de régler elle-même ses propres affaires. On peut en dire autant d’un certain nombre d’autres : la Bretagne ou l’Alsace, par exemple.

En 2015, la Bretagne a su garder son périmètre historique et ne pas se retrouver fusionnée aux Pays de la Loire, comme l’aurait voulu la réforme technocratique qui enferma d’autres régions dans des ensembles artificiels : ainsi l’Alsace, justement, fusionnée à la Lorraine, la Champagne et l’Ardenne dans une improbable région “Grand Est” ayant pour seule justification d’être “grande” ! Réforme étrange, qui devait apporter des économies de gestion et n’a apporté partout que des dépenses de personnel et des surcoûts échappant à tout contrôle. D’où la résistance de l’Alsace, qui a obtenu, six ans après, de récupérer son territoire en tant que collectivité à part, dotée de compétences particulières ! Comme quoi les régions à forte personnalité savent se faire respecter. Notons d’ailleurs que, contrairement aux Corses, les Alsaciens y sont parvenus sans assassiner quiconque : preuve que les méthodes humanistes sont efficaces et restent proportionnées à leur objet. Alors que le sang appelle le sang, et que les meilleures causes risquent de s’y noyer. >>