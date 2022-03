...parce que je viens de déménager et que je suis dans les cartons et travaux ! Mais ça ne durera que peu de temps. Je vais essayer d'en écrire un très vite : sur le "discours de la guerre" tenu par la machine des médias français, avec quelques rappels à des souvenirs d'histoire du second vingtième siècle apparemment ignorés de mes confrères (et pas seulement les plus jeunes)...