Le nationalisme en religion déchire l'unité des chrétiens

Leçon russo-ukrainienne à méditer. Mon éditorial du lundi à RCF :

<< Hélas je m'étais réjoui trop vite : la tête de l’Eglise russe n’a pas su garder une indépendance évangélique devant la guerre d’Ukraine. Cédant à ce réflexe historique que les théologiens orthodoxes appellent élégamment “symphonie des pouvoirs” (mais que les Latins appelleraient plutôt “soumission d’une Eglise”), le patriarche de Moscou, Cyrille, bénit maintenant l’armée d’invasion russe – avec des mots qui ressemblent à ceux des évêques espagnols, en 1936, pour bénir une épouvantable guerre civile qu’ils baptisaient “croisade” : détournement de sens qui scandalisa Bernanos, et ce fut l’origine de son chef-d’œuvre Les grands cimetières sous la lune…

Quel point commun entre la guerre civile de Franco et l’invasion de l’Ukraine par Poutine ? Aucun sauf celui-là : l’attitude des chefs de l’Eglise catholique d’Espagne en 1936 ressemble à celle du chef de l’Eglise orthodoxe russe en 2022. Dans les deux cas la religion est mise au service d’un pouvoir politique. Ça se comprendrait dans le monde antique, quand chaque peuple avait ses dieux qui le bénissaient quoi qu’il fasse... Mais en 1936 et en 2022 il s’agit du christianisme, religion certes ancrée dans des nations, mais religion universelle par définition, religion de paix en principe, donc religion qu’on ne peut assujettir à un projet politique sans la dénaturer dans son essence même.

Et l’alignement du patriarche de Moscou sur les directives du Kremlin a entraîné aussitôt une fracture dans le patriarcat lui-même, qui s’étendait religieusement jusqu’à l’Ukraine… Outré d’entendre son propre patriarche, Cyrille, placer les Ukrainiens parmi les “forces du mal”, le métropolite de Kiev, Onuphre, primat de l’Eglise orthodoxe, vient de rompre quasiment son obédience : lui et beaucoup de responsables orthodoxes ukrainiens dépendant du patriarcat de Moscou ont cessé de mentionner Cyrille durant les liturgies. Ainsi le nationalisme religieux déchire l’unité des chrétiens. C’est très triste. C’est un argument pour les adversaires du christianisme. Et c’est un sujet de réflexion, y compris chez nous. >>