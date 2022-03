Et on nous annonçait "la fin de l'histoire"...

Tout ce qui est arrivé depuis vingt ans fait honte aux faux prophètes des années 1990 ("fin de l'histoire", "démocratie planétaire" et "mondialisation heureuse"). La guerre d'Ukraine en est un exemple :

Spectacle de la guerre en Ukraine… Rumeur de guerre nucléaire entre la Russie et les Occidentaux (c’est-à-dire seulement la France et peut-être l’Angleterre : car on peut douter d’une intervention nucléaire américaine si l’Europe seule est menacée)… Ce qui se passe en ce moment aurait défié l’imagination il y a quelques années. Et c’est exactement le contraire du XXIe siècle tel que le prédisaient nos prophètes de la mondialisation ultralibérale d'il y a trente ans. Souvenez-vous : c’était au grand tournant des années 1991 et la suite, quand l’URSS s’effondrait et que des personnalités des deux côtés de l’Atlantique nous expliquaient que le monde allait changer de bases : ayant triomphé de son adversaire le communisme, le capitalisme anglo-saxon devenait le modèle universel et l’horizon indépassable de l’humanité ; la fin de l’affrontement capitalisme-communisme c’était la fin de l’histoire, disait le professeur d’économie américain Fukuyama : c’est-à-dire que la mondialisation effacerait les frontières, les peuples fusionneraient dans un marché planétaire accompagné par la démocratie à l’américaine, et voilà : comme disait un Premier ministre français “il n’y avait plus qu’à toucher les dividendes de la paix”.

Ce processus, l’homme d’affaires et conseiller politique français Alain Minc le baptisait pour sa part “la mondialisation heureuse”.

Ensuite RIEN ne s’est passé comme l’avaient annoncé ceux pour qui le capitalisme ultralibéral est l’ordre final du monde. Les crises, les guerres, l’islamisme, le terrorisme, le cancer du Moyen-Orient, la montée de la Chine… Et, progressivement, la guerre froide réinstaurée par les Etats-Unis, alors que, dans les premières années postsoviétiques, la Russie (devenue capitaliste et même ultralibérale à sa façon) ne demandait pas mieux que de s’adapter au monde et à l’Europe occidentale… Mais, en rapprochant l’OTAN des frontières russes, Washington a poussé Moscou à dérailler vers une nouvelle stratégie de l’affrontement géopolitique. Nous en sommes là aujourd’hui.

Prions pour les victimes. Et implorons la Providence pour que les rodomontades de l’Est et de l’Ouest ne déclenchent pas maintenant, de la façon la plus absurde, le cataclysme nucléaire qui n’avait pas eu lieu quand le géant soviétique luttait sur tous les continents avec son ennemi le géant américain. Car ça, ce serait vraiment la fin de l’histoire.