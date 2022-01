Quand Kiev prie Washington de ne pas semer la panique

Le président ukrainien demande aux Russes de retirer leurs troupes, mais demande aussi aux Américains de cesser d'exagérer les risques ! Les Européens sont-ils capables d'entendre ce message ? Mon éditorial du lundi 7h55 à RCF :

<< Paradoxe étrange : c’est le président ukrainien, M. Zelensky, qui prie les Américains de cesser de mettre de l’huile sur le feu envers la Russie. Parlant aux journalistes, M. Zelensky a déclaré : “Je ne pense pas que la situation soit plus tendue qu’en 2014. Les Etats-Unis ne cessent de parler des risques de manière aussi aiguë et brûlante que possible : à mon avis, c’est une erreur !”

Et en effet… En janvier, la Maison Blanche a ostensiblement rapatrié de Kiev le personnel de son ambassade et les boursiers Fulbright, et appelé tous les citoyens américains à quitter d’urgence l’Ukraine. En même temps, le Pentagone alertait l’OTAN et offrait des missiles à l’armée ukrainienne. Et les télévisions américaines déferlaient dans Kiev, cherchant partout les abris anti-aériens et interviewant les gens sur de futurs bombardements…

Très mécontents de cette agitation américaine, les responsables ukrainiens protestent. Ainsi le politologue Volodymyr Fesenko : “Cette hystérie émotionnelle entraîne des conséquences économiques très négatives pour l’Ukraine. En outre elle s’inscrit dans la stratégie russe consistant à susciter la peur et la tension !”

Car, selon les Ukrainiens (vraiment concernés), la stratégie russe ne vise qu’à manœuvrer les Occidentaux en leur faisant peur ; avec ses 120 000 hommes à la frontière, Poutine serait incapable d’envahir l’Ukraine, très vaste entreprise qui nécessiterait 500 000 hommes au moins. Mais la Maison Blanche fait comme si l’invasion était imminente.

Pourquoi cette attitude américaine que le gouvernement ukrainien désapprouve ? Après avoir joué à ressusciter la guerre froide, pourquoi jouer à la guerre chaude ? Commentaire du président Zelensky : “Je ne veux pas que l’Ukraine soit un enjeu entre Biden et Poutine.” Phrase pleine de bon sens ! Les Européens pourraient la méditer pour leur compte. C’est d’ailleurs ce que font déjà la France et l’Allemagne : Paris et Berlin n’ont pas tort de parler calmement avec Moscou… Que tout le monde garde son sang-froid, ce serait dans l’intérêt de l’Europe autant que de l’Ukraine. >>