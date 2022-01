Le livre "Les Fossoyeurs" : des Ehpad soumis, eux aussi, aux cruautés de la rentabilité financière ?

Ma chronique du mercredi matin 7h20 à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne :

<< Le sujet est pénible mais il faut en parler. C’est le scandale en France autour d’Orpéa, leader mondial des maisons de retraite et des cliniques (3,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 1100 établissements dans 23 pays). Selon l’enquête du journaliste Victor Castanet, les personnes âgées dépendantes pensionnaires d’Orpéa vivraient dans de mauvaises conditions, alors que les tarifs d’Orpéa sont les plus chers de ce qui est devenu un marché comme les autres : le marché du troisième âge. D’après Castaner, dans les établissements Orpéa tous les repas et tous les soins, même les plus urgents, seraient rationnés... Il n’y aurait pas d’infirmières de nuit… Ni de matelas anti-escarres… Le personnel mettrait longtemps à répondre aux appels des malades... Tout serait insuffisant : les médicaments, le linge, la nourriture… Et pourquoi cette situation ? À cause des normes gestionnaires d’Orpéa : des normes draconiennes, fixées par la direction mondiale du groupe pour “optimiser la rentabilité”, comme on dit aujourd’hui.

Selon l’enquête de Castanet, l’objectif d’Orpéa ne serait pas de fournir aux pensionnaires des conditions de vie correspondant au tarif des chambres. Tout se passerait comme si l’objectif du groupe était exclusivement financier... Comme si les maisons de retraite ne devaient viser qu’à la rentabilité… Conséquence : selon Castanet, le personnel des établissements Orpéa, iimité en effectifs, devrait lui-même limiter les prestations fournies aux pensionnaires, pour limiter le plus possible les coûts de fonctionnement. Résultat par exemple, d’après le livre : la fin de vie de la célèbre écrivaine Françoise Dorin, morte faute de soins après douze semaines dans un Orpéa, alors que sa famille payait la chambre 7000 euros par mois. Castanet donne des détails effrayants, révoltants sur le plan médical et sur le plan de la simple humanité. Au sujet d’Orpéa, le petit-fils de Françoise Dorin affirme : “Ce n’est pas un organisme de santé, c’est une entreprise à but lucratif !” D’ailleurs l’action Orpéa était recommandée par les sociétés de Bourse...

Mais en octobre dernier, le Parquet national financier perquisitionnait au siège d’Orpéa, à Puteaux dans les Hauts-de-Seine. Orpéa était soupçonné d’avoir racheté des maisons de retraite via des sociétés offshore. Les enquêteurs suspectaient aussi l’existence de rétrocommissions… Il était aussi question de protections politiques dont Orpéa aurait joui en haut lieu…

Les médias en parlent. Mais peu de commentateurs disent que l'enquête, si elle était avérée, montrerait ce que devient la société partout où le business prend le pouvoir.

Voilà pourtant un genre de questions qu’on devrait poser au cours de la campagne présidentielle. >>