Ladrerie des gouvernements envers la justice et l'hôpital

Ma chronique du lundi 7h55 à RCF :

Selon le sondage IFOP pour le barreau de Paris, un Français sur deux “doute de la justice” ! Sur l’échelle de l’indice de confiance, les tribunaux arrivent loin derrière l’école et la police. Pourquoi ? Parce que la justice “fonctionne mal”, répondent 65 % des personnes interrogées. Les Français n’accusent pas les juges de rendre une mauvaise justice : 70 % accusent l’Etat de (je cite) “ne pas donner à la justice les moyens dont elle a besoin pour faire son travail”.

Vers où devrait aller l’argent de l’Etat, selon les Français sondés ? Vers le recrutement de personnel. C’est de cela que se plaignent tous les tribunaux de France : les juges sont trop peu nombreux et ils ont trop peu de collaborateurs, ce qui provoque un embouteillage de dossiers qui retarde de plus en plus le traitement des affaires. Près de trois ans en moyenne, aujourd’hui, entre le début de l’instruction et la décision de renvoyer (ou non) l’affaire devant les tribunaux ! Et une fois prise la décision de renvoi, il faut attendre des mois, parfois des années, avant d’obtenir une date d’audience aux assises ou en correctionnelle. Certaines victimes ont même attendu dix ans avant de voir juger leur agresseur... En 2019 déjà, 95 % des Français pestaient contre la lenteur de leur justice. Pas assez de moyens, pas assez de juges…

La situation des tribunaux est un peu comparable à celle des hôpitaux : pas assez de moyens, pas assez de soignants.

Pourquoi donc cette ladrerie de l’Etat envers deux institutions essentielles ? Voilà une grosse question à débattre au cours de la campagne présidentielle. Le futur président, ou la future présidente, devront agir sur les CAUSES du délabrement des hôpitaux et des tribunaux de la République française. La justice et la santé publique sont deux piliers du bien commun : renforcer ces piliers est le premier devoir des gouvernants, quels qu’ils soient. Contre cela ne peut prévaloir aucune idéologie financière. Devoir rendre la justice ou la santé à 66 millions d’habitants est une évidence qui coûte cher ? Il faudra trouver l’argent quelque part. >>